灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

連日來，本報記者調查發現，灣區多名華人 遭遇「殺豬盤」騙局。陌生人加了華人微信 或臉書等社媒後，聲稱有投資 高回報的機會，鼓動華人炒作數字貨幣或期貨等，一開始讓華人賺錢、嘗到甜頭，誘騙華人加大投資，最終捲走華人巨款。僅記者採訪的兩個受騙華人，就被騙走超31萬。

屋崙華人Marina 表示，在美國生活數十年，沒想到遭遇殺豬盤騙局。有陌生人透過股票群加她私人微信，聲稱要移民來舊金山。兩人熟悉之後，陌生人鼓動她賣掉數字貨幣，在網絡平台投資炒期貨，最終她被騙走18萬，陌生人杳無音信。

去年9月中，有人透過股票微信群加Marina為朋友。聲稱在比利時做餐廳，想移民到舊金山，希望Marina介紹移民律師，幫忙在舊金山帶路看房。此人的微信資料詳細，朋友圈有抱著孩子的照片，有看牙醫的圖片，一幅熱愛家庭生活的樣子，不像一個騙子。

經過幾天的聊天，此人開始鼓動Marina說，他知道一個網站平台，可以設立賬戶投資賺錢，本大利大。經過一番說服，Marina將手中的2個比特幣、斤1400個文件幣（Filecoin）賣掉，轉成18萬美元，在網站平台投資炒期權。登錄賬戶後，可以看到自己的本金和賺錢利潤情況，賬戶貌似也可以轉賬出來。Marina看著自己的賬戶，賺錢越來越多，本金18萬，營利10萬，總額達到28萬。

騙子後來還要求，Marina再轉10萬到賬戶。Marina覺得不對頭，因為她的所有金融資產都放在賬戶中。她開始有些擔心是殺豬盤。於是和對方說，要申請新貸款接著炒期權，但需要拿部分錢出來。對方就一拖再拖，甚至要Marina去刷信用卡套現金出來、繼續投資。兩人多番交涉，騙子用各種理由拒絕轉賬。最終，Marina發現，根本聯繫不上騙子，相關理財平台也難以登錄。才確認，自己真的上了當。

Marina說，5、6月有舊金山朋友被騙。沒想到此事發生在自己身上。一直以為，殺豬盤是帥哥美女，欺騙感情，再來騙錢。沒想到利用華人投資的心理，也能騙這麼多。「我後來發現，騙子的微信朋友圈照片，和另一個微信號一模一樣。估計是同一個人，用好幾個手機號註冊微信號，利用同樣的朋友圈，編造人設，獲取陌生人的信任。也希望提醒華人朋友，遇到有人聲稱投資高回報的，要特別小心，不要上當受騙。」

Marina說，被騙18萬後，試圖詢問聯邦調查局（FBI），但沒有回覆。騙子的微信號地址，位於中國貴州，也不知道如何報警。

灣區華人J女士的經歷類似，被騙走13萬多。她說，去年11月底，有陌生人透過Facebook聯繫她，自稱金融界人士，年薪800萬。有一段時間天天噓寒問暖，熟悉之後。此人鼓動J女士開戶操作比特幣賺錢。她轉賬到該戶口1000元，但不能操作，這筆錢原封不動退回。騙子又讓她開另外一個戶口，電匯5000元，經過一番操作，賺了800，利潤超10%。連本帶利5800元都轉回給J。

J又電匯1萬元，但還是不能操作，錢又退回來。因為騙子多次將錢轉回，J深信不疑，最終電匯超13萬存款，交給對方操作。騙子說，連續兩天賺取共3萬。她希望退錢，對方卻說錢卡在系統中，要加錢10萬才能繼續操作，甚至不惜讓J去借錢。J才意識到自己上當，但數次報警給灣區當地警局，對方也愛莫能助。

多位在美國被騙的華人，組建了微信群，分享資訊，希望督促政府部門破案。