遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

「12月17日的時候，在我的MT5帳戶原本有26萬多美金的資本瞬間化為烏有。於是每日寢食難安、夜晚輾轉無眠，壓抑到要爆炸卻總是難以啟齒，瀕臨死亡絕望無所求的狀態。」

來美國三年半的華人新移民、前媒體人「S女士」向本報展示過去數周來與「殺豬盤」騙徒的對話紀錄與「投資 」截圖。她對於遭騙一事非常懊悔，更憤怒騙子的無良，「在那一天、12月17日時，我可以說是被謀殺了。報警了，但是員警卻和我說沒有足夠的證據，很遺憾我只是心靈脆弱、我就是自殺的。我說我怎麼就是自殺的呢？不可能，請你調查清楚還我真相。」

S女士說，騙徒是在11月初透過社交軟體Whatsapp加她為朋友，最初先是積極噓寒問暖、聊天建立信任感，後來逐漸展現出在黃金投資非常容易獲利、找到了投資致勝節奏的假象，誘騙她入金。前後放進9萬5000美元進去後，「本金加獲利」一度升至26萬多美元，「騙徒每次都告訴我什麼時候買，什麼時候賣，帶進帶出的，一開始都賺錢。」

然而，就像所有類似的騙術一樣，「豬」養肥了自然就到了宰殺的時間。帳上大筆金額真要提現，或者騙徒發現受害人已經沒錢入金、也已經借不到錢沒法入金時，帳號就爆倉清零，或者直接無法提現。

先取得信賴，等到騙夠了就「收網」

她說，騙徒是誘導她到MT5平台上投資，MT5全名是MetaTrader5，從App le App Store就能夠下載，除了MT5還有MT4，同一家公司在Apple App Store與Google Play上都有大量的下載量。投資人可以利用MT5進行外匯、股票、期貨以及其他金融商品的投資。雖然平台正規，但是騙徒再透過交易XAUUSD品種來投資黃金，並加上其他複雜的操作方式，將被害人的錢完全騙光。

「這不是犯罪嗎？ 我有足夠的證據，而且目前這個詐騙集團 仍然依舊還在營業，受害者不斷的湧現。 我第一次報警，12月21日員警說我信錯了人，做了壞的投資，錢無法追回。 我第二次報警，1月5日員警直接把我拒之門外，不同的是第一次12月21日帳面沒錢。而1月5日我的帳面時有18萬，可我卻無法提現，我依然訴訟無門。在12月21日後我再用「殺豬盤」關鍵字查看Google網頁，我看到了和我一樣被騙的人繼續出現，悲劇就沒有停止再發生。」

S女士氣憤地說，這些詐騙這麼猖獗，就是因為無法抓到騙徒，背後老闆更在後面逍遙法外。更可惡的是，這樣的詐騙手法等於是將詐騙平台與App Store等正規平台架在一起，降低大眾疑心。她認為大的平台也應該肩負起責任，主動監管。