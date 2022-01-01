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新年伊始 灣區寒流滾滾 備好棉衣

記者李怡 / 舊金山報導
新年灣區各地區溫度參照。（圖片來自國家氣象局Twitter）
新年灣區各地區溫度參照。（圖片來自國家氣象局Twitter）

據國家氣象局稱，新年過後，灣區氣溫將更加寒冷，下周將續迎來小雨，個別地區氣溫降至低於冰點。

美國國家氣象局的氣象學家辛迪·帕爾默 (Cindy Palmer) 表示，灣區2022年開，幾個地方的氣溫會降到冰點以下，包括聖塔羅莎（Santa Rosa）、佩塔路馬（Petaluma）、利佛摩（Livermore）、康柯德（Concord）和霍利斯特（Hollister）。其他地區，在接下來的一周，天氣雖然晴朗，氣溫將保持在50多度左右。

帕爾默說，周日早上將跟隨周六的趨勢，早上氣溫較低，舊金山灣區一些內陸地區將降至20 度，天氣晴朗，下午氣溫回升到50多度。進入工作周，下個星期一和星期二舊金山北灣會有一英寸以上的降雨量，經過周中乾燥的天氣，周五可能會有更多降雨的可能。

周一和周二也可能為 Sierra一帶的山區，帶來降雪的機會，預計海拔1500 英尺以上的地區降雪量約為3至8英寸，海拔3000 英尺以上的地區預計降雪量為10至20英寸。周四官方測量的積雪為平均值的 160%，下周的降雪將會使積雪再度增加。

美國國家氣象局稱，從周日晚些時候開始持續到周一，在1500英尺以上的山區將有冬季風暴到達，因此不鼓勵民們眾在山區旅行。氣象專家表示，這一輪的降雨有益於緩解灣區冬季的干旱情況，伴隨降雨而來的是氣溫下降，對於空氣的濕度調節也大有裨益。常年居住在灣區適中溫度的居民，備好過冬衣物，避免氣溫的驟變引起身體的不適。

早些時候灣區空氣質量管理局提示居民，假期在家中不要燃燒木材，以避免空氣污染，冬季灣區最主要的污染源就是燃木產生的灰燼，希望居民綠色取暖，過一個清潔衛生環保的冬季。

灣區 降雪 舊金山

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