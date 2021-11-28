金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊人手被割「血染」碎玻璃

華埠10街一鐘錶店被打破玻璃行竊。（記者劉先進 ／攝影）

節日來臨，屋崙華埠 治安形勢再次出現起伏。近期華埠三家店鋪被砸，有鐘表店被偷骨董鐘、水晶，有服裝店被偷衣服。因為現在物流緊張，供貨出現問題，商戶想修補玻璃，都沒有貨源，不得不用膠帶黏住玻璃，暫時維持。最離譜的是，賊人是打破玻璃，手伸進鐘表店偷竊，手臂被割破，次日能見到鮮血沾染在玻璃片上。

三家店鋪均位於華埠10街。本報去年曾報導，10街一家鐘表店被偷，隨後換上鐵閘門。沒想到，這家鐘表店在11月27日淩晨再次被人盯上。28日，從外面可以看到，鐵閘門內部的玻璃，有兩處被打爛，怵目驚心。不過，店東並未開門營業。

有人踹壞華埠商戶大門。（視頻截圖）

根據華埠社交媒體上流傳的視頻，27日淩晨2時14分，疑似一名男子背著包，溜達到鐘表店附近。他先是四處張望，查看是否有人經過，並仔細查看商鋪內是否有貴重東西。再用手中的工具，將玻璃砸破，手伸進去行竊，得手將東西包起來離開。2時17分，該男子去而復返，再次將手伸進店鋪盜竊。並拿著贓物離開。

10街一位商戶表示，事後東主告訴他，賊人只能破壞玻璃，裡面有鐵閘門打不開。但還是不死心、貪得無厭，伸手進去偷東西，沒想到玻璃碎片將其手臂割破，現場能看到殘留的血跡。據悉，東主幫人修理的骨董鐘、店鋪內一些水晶被偷走。由於疫情 以來，物流緊張，玻璃很缺貨，東主至今還沒有買到玻璃修補，只能黏住，將就著使用，並將店鋪內的貴重東西挪走。

賊人進入華埠服裝店盜竊，得手抱著衣服離開。（視頻截圖）

10街還有一家旅行社被打破玻璃，同樣因為買不到玻璃，暫時未修復，只是黏住破損的地方。沒想到在28日淩晨5時許，大門又遭破壞。監控視頻顯示，有人快步走進10街一商場內，一腳將大門踹破，然後逃之夭夭。旅行社東主在28日又裝上新的木板，防止有人在搞破壞。

27日凌晨4時18分，有兩名男子跑到10街一家服裝店，先是多番查看，再大力拉拽鐵門。視頻中可以明顯看到，賊人抱著一堆衣服跑出來。目前東主用鐵鏈將拉壞的鐵門鎖住。

華埠藍天使 義工巡邏隊隊長鄺偉表示，目前華埠治安形勢不穩定，作為義工確實很擔心治安問題。也感謝員警一直巡邏，能維持華埠治安的基本穩定。希望警力能繼續保持，震懾罪犯。