我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞選戰逆轉敗 拜登吃下的「第1記選民警告」

拜登批普亭習近平缺席COP26氣候峰會 俄中反擊

高雄城中城死傷慘重 北加州台灣同鄉聯合會送暖

記者李榮／密爾比達報導
高雄城中城死傷慘重，北加州台灣同鄉聯合會募款送暖。（記者李榮／攝影）
高雄城中城死傷慘重，北加州台灣同鄉聯合會募款送暖。（記者李榮／攝影）

高雄「城中城」上個月發生大火，造成至少46人死亡、43人受傷，也是台灣數十年來僅次於台中衛爾康餐廳大火死傷最慘重的建築物火災。北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）獲悉故鄉台灣的高雄城中城大火後，鄉親都很關心弱勢家庭遭逢巨變後的生活與照顧，因此透過旗下八大鄕會開始募款。北加州台灣同鄉聯合會宣布，共籌到1萬3770元，由會長林政原轉交高雄市政府社會局，社會局也感謝美國台灣鄉親的解囊。

北加州台灣同鄉聯合會八大鄉會有舊金山台灣同鄉會、東灣台灣同鄉會、東南灣台灣同鄉會、中半島台灣同鄉會、協志會、長輩會、北美洲台灣婦女會、北加州分會等。

北加州台灣同鄉聯合會會長林政原與北加州台灣同鄉聯合會顧問江詩怡表示，北加州台灣同鄉聯合會雖在美國，然而愛心與關心並不會因為地理空間而有所阻礙，因此搭起這座善的橋樑，讓關懷的心意連結到高雄市，「這樣的機會，就是在傳遞社會的溫暖。我們認為弱勢無距離，越洋千里來傳愛。」

高雄城中城是40年的建築物，共有13層樓，1到5樓基本是廢棄空間，7樓到13樓則有120戶住戶，由於年久失修環境不佳，其中不少是弱勢族群，此次的罹難者平均年齡更是60歲。事實上，早年該建築物是當地地標之一，建物內有戲院、百貨公司、溜冰場和餐廳，不過後來逐漸沒落。矽谷台灣同鄉會長吳碧蕙指出，自己也是高雄人，非常感動台美人鄕親愛心捐款幫助她的故鄉，也希望鄉親的心意能協助災民早日回到生活正軌。

台灣 加州 北加

上一則

舊金山金銀島建8000戶住房 未來新社區

延伸閱讀

藍軍2022誰選高雄市長？張亞中、李四川被點名

藍軍2022誰選高雄市長？張亞中、李四川被點名
美中餐飲業聯合會芝加哥總部熱烈歡迎波士頓謝鋒會長訪問芝加哥

美中餐飲業聯合會芝加哥總部熱烈歡迎波士頓謝鋒會長訪問芝加哥
僑委會線上講座：僑胞除籍2年內返台 馬上入健保

僑委會線上講座：僑胞除籍2年內返台 馬上入健保
中文學校研討會 「生龍活虎說學中文」

中文學校研討會 「生龍活虎說學中文」
米慎高中壘球隊遭竊 北加州台灣同鄉聯合會募捐2000元

米慎高中壘球隊遭竊 北加州台灣同鄉聯合會募捐2000元

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31
不出幾秒整片玻璃就被安靜地取下。（記者李榮／翻攝）

北加賊人敲車窗偷電腦 畫面全都錄

2021-10-27 17:53
巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人李東堯。（取自網路）

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20
民眾報案的軟件Citizen上的案發現場截圖。（取自Citizen）

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

2021-10-28 00:38
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
葡萄含有一定的抗氧化成分。(Getty Images)

天然美容聖品 6食物女性可多吃

2021-11-01 02:01

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄
吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天