金山郊區房屋需求增 東灣、矽谷房價飆漲

郊區房屋需求量大增，東灣與矽谷房價飆漲。(Getty Images)

灣區 購屋者重回靠近辦公室的郊區住宅，推動阿拉米達與聖他克拉拉縣房價 飆漲。灣區9月份獨棟房屋中價位達113萬元，僅略低於今年夏天紀錄新高。根據CoreLogic數據，購屋者對郊區空間的渴望持續，但在康曲柯士達與馬林縣郊區稍有降溫。

經濟學家與房屋經紀人預期，強勁市場將持續至佳節季節，導因低利率 與千禧一代科技人的購屋需求仍高。待售房屋供應相對短缺，代表著買家行動快速，佛利蒙經紀人賽希(Sunil Sethi)表示，當房子出現，都將立即競標，競爭相當激烈。

CoreLogic分析顯示，灣區現有獨棟房屋中價位已自去年開始上漲了16%。年增長反映了2020年疫情放緩的市場，已自今年初反彈至創紀錄水平。灣區所有9個縣的房價皆上漲。最大漲幅出現在阿拉米達縣、比去年上漲17.2%至113萬元；聖他克拉拉縣上漲14%至151萬元。康曲柯士達縣房價上漲9.3%至82萬元、聖馬刁縣房價增加8.3%至該地區紀錄新高179萬元、舊金山上漲3.1%至167萬元。

整體房屋銷售額包括新蓋房屋與公寓，比去年9月上漲6%，顯示買家與賣家都已緩解疫情期間參觀與展示房屋的擔憂。CoreLogic經濟學家赫普(Selma Hepp)指出，灣區房市比全美其他地區，在疫情期間較少出現大幅高低起伏。他表示，原本預估房屋銷售會減緩，但需求仍在。儘管馬連縣與納帕縣的房屋銷售大幅減少，聖他克拉拉縣與舊金山卻有近兩位數百分比增長，顯示買房者重回靠近工作中心的城市與郊區住宅。

東灣房屋經紀人協會指出，佛利蒙與紐華克房屋庫存也比去年減少。柏克萊9月房屋中價位達160萬元，佛利蒙房屋中價位接近150萬元。加州房地產經紀人協會首席經濟學家朗文(Jordan Levine)分析，隨著更多人回到全職工作，低利率將持續至2022年，房市將更入佳境。經過數月創紀錄低利率，目前30年固定利率已攀升至超過3%。

朗文表示，房市依然火熱。聖他克拉拉房屋經紀人王艾倫(Alan Wang，譯音)表示，矽谷許多搬進即可入住(move-in-ready)房屋仍可獲得多個報價並且快速售出。科技專業人員持續搶購矽谷房屋。賽希表示，東灣房屋售出更快，買家願意搶先出價。數據顯示，今年超過300萬元的高價位房屋銷售量，是2020年銷量的7倍。