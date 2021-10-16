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台裔童書創作家 首創人本設計童書得全球銅牌獎

記者江碩涵／矽谷報導
MIT麻省理工學院史隆管理學院畢業的Jossy Lee（李楓真）以科學研究角度和自己的心路歷程，創作了「Mommy Goes To Work」（媽媽去上班）童書。（Jossy Lee提供）
MIT麻省理工學院史隆管理學院畢業的Jossy Lee（李楓真）以科學研究角度和自己的心路歷程，創作了「Mommy Goes To Work」（媽媽去上班）童書。（Jossy Lee提供）

MIT麻省理工學院史隆管理學院畢業的Jossy Lee（李楓真）以科學研究角度和自己的心路歷程，創作了「Mommy Goes To Work」（媽媽去上班）童書，其中融合了身為職場媽媽面對孩子疑問時的態度，以及與孩子分頭在自己的工作、學校生活的分享過程。這本童書目前也獲得了Moonbeam童書獎章的銅牌獎，是唯一台裔得獎者，成為台灣之光。

Jossy說，從四年前開始規畫這本童書，當時因為她是職業婦女，兩個孩子也面臨要上課、托嬰的分離焦慮，有天她剛好在做工作上的投影片，大兒子Jeremy來到身旁，問她在做什麼，她說正在準備明天要跟同事報告，並解釋就像兒子學校的show-and-tell，那一瞬間兒子竟然聽懂了，很好奇的繼續發問，她發現原來她與兒子都在為自己的「工作」忙碌。

於是Jossy把她與Jeremy一天之中的點點滴滴寫下來，用孩子能理解的語言解釋媽媽的工作內容，兩人都透過團隊合作有所成就。故事交由英國插畫家完成作品，中間運用了源自矽谷、全球行之有年的「人本設計」（human-centered design），測試了全球超過百位的職場媽媽及身邊愛他們的人，藉由使用者回饋而創作作品。

她說，包含畫了許多插畫，由小孩們決定最喜歡的圖案，發現大家都有共通點，例如都喜歡動物、太空、星球等，也因為童書常常會是家長間的禮物，書本的設計和尺寸也特別融入了禮物概念。

「Mommy Goes To Work」原定2020年出版，卻適逢疫情因此延後一年。Jossy說，但也因為疫情，她多了些時間重新構思書本呈現方式，包含幫書裡的人物貼口罩貼紙，以及在書中附上親子口罩禮物等，反映了全球受到疫情正在轉變生活的模式。

「Mommy Goes To Work」獲得了Moonbeam童書獎章的銅牌獎，今年共有來自23個國家、1500多個參賽作品，成為唯一台裔得獎者。Jossy Lee說，她也正在美國募資平台Kickstarter（網址：http://bit.ly/3udnBRt）上進行預購募資活動，目前已累積破2萬美元的募資金額，她同時邀請社群共同開發下一本書，例如可以創作在醫院、實驗室、商店甚至外太空等各種環境工作的媽媽，啟發更多童書的想像。

適逢全球疫情，童書內新增了幫書裡的人物貼口罩貼紙等活動。（Jossy Lee提供...
適逢全球疫情，童書內新增了幫書裡的人物貼口罩貼紙等活動。（Jossy Lee提供）
童書運用了源自矽谷、全球行之有年的「人本設計」，測試了上百位媽媽與孩子。（Jos...
童書運用了源自矽谷、全球行之有年的「人本設計」，測試了上百位媽媽與孩子。（Jossy Lee提供）
童書敘述了職場婦女與小孩們都在為自己的「工作」忙碌的心路歷程。（Jossy Le...
童書敘述了職場婦女與小孩們都在為自己的「工作」忙碌的心路歷程。（Jossy Lee提供）

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