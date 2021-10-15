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矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

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矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

記者李榮／庫比蒂諾報導
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

華人學生眾多的庫比蒂諾聯合學區（Cupertino Union School District，CUSD）考慮關閉部分學校的爭議延燒數年，庫比蒂諾黏合學區委員會14日晚間開會，一路討論至周五清晨，最後學區委員以三票對兩票的結果，決定關閉Meyerholz與Regnart兩所小學，另外將John Muir小學整合至其他小學。

庫比蒂諾聯合學區向來是灣區最好的學區之一，居住環境與學業成績都非常優良，但也因為附近的房價高昂，年輕有小孩的家庭很難負擔，再加上許多老居民沒有搬出學區，造成學生的人數愈來愈少。再加上去年新冠肺炎疫情以來，一些學生轉到私立學校就讀，交互作用出現更嚴峻的生源短缺問題。

依照學區統計的數字顯示，2015年至今學區已經減少了5000名學生，而且未來學生減少的趨勢恐還將繼續，可能在接下來的八年中，再減少4000名學生。

也由於學生入學率持續下降以及資金短缺等問題，學區委員會月前提出2022-2023學期的支出縮減計畫，其中包括關閉學區內規模第二大的Meyerholz小學，以及Regnart小學，並且整併John Muir小學。Meyerholz小學的關閉最具爭議，因為該學校的771名學生中，亞裔學生占比81.2%，少數族裔學生占比為94%，而且其中一部分學生還來自於低收入或是單親家庭。然而，該校是得過藍帶獎的優秀小學，並且就地理上來說，該校關閉之後鄰里學生要到其他學校上課，上學與放學走路時必須兩次跨越大馬路。

不過，學區稱生源不足導致的問題必須解決。學區傳播總監琳賽（Erin Lindsey）則指出，其實整個灣區都有房價高漲、空巢家長在原本的住所繼續住，以及可負擔房源不足的問題。

反對關校的家長對於學區委員會的投票結果非常失望，認為就算要關閉學校，也不急於一時，特別是現在還是在疫情期間，一些家庭先前將孩子轉到了私立學校，未來生活完全恢復正常之後，庫比蒂諾的好學區依然會吸引學生的回流註冊，「應該可以等到疫情完全結束後再看情況討論。」

學區 疫情 灣區

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