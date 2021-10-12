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房價租金太貴 北加灣區56%人想搬走

記者劉先進／綜合報導
南灣聖荷西智囊團矽谷聯合投資公司的民調顯示，超過半數的灣區居民，計畫在未來幾年搬家。92%的人認為，住房開支問題非常嚴重。（記者劉先進 ／攝影）
南灣聖荷西智囊團矽谷聯合投資公司的民調顯示，超過半數的灣區居民，計畫在未來幾年搬家。92%的人認為，住房開支問題非常嚴重。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山紀事報報導說，南灣聖荷西智囊團矽谷聯合投資公司（Joint Venture Silicon Valley）民調顯示，超過半數的灣區居民，計畫在未來幾年搬家離開。其中一個重要原因，是房價和租金太高。

此次民調調查了灣區五個縣（聖他克拉拉、聖馬刁、阿拉米達、舊金山和康曲柯士達縣）的1600多人，其中56%的人表示，打算在未來幾年搬家。疫情前的2018年，商業團體灣區委員會，對灣區9縣的民調顯示，46%的居民考慮搬走。此次的數字提升頗多。

矽谷聯合投資公司總裁漢考克（Russell Hancock）說，在民調投票中，愚蠢的住房問題，是導致居民想搬家的驅動力。

參與民調的受訪者中，92%的人認為住房開支問題非常或及其嚴重（認為及其嚴重佔總數76%，非常嚴重的佔16%）。90%的人認為，生活成本問題非常或及其嚴重。89%的認為，遊民問題非常或及其嚴重。85%的人認為，山火發生頻繁正在增長的問題，非常或及其嚴重。89%的認為，乾旱問題非常或及其嚴重。

總體上，大約90%的人，認為住房、生活成本、山火和乾旱問題，在灣區非常或及其嚴重。

報道說，民調體現了灣區是就業機會的燈塔，但對於租房者和有志於購房者來說，灣區看起來很像一個財務陷阱，兩者之間的矛盾越來越大。漢考克說，雖然這些擔憂並不新鮮，但最大的問題是，隨著疫情的減弱，有多少人可能鼓起勇氣離開。

南灣聖荷西智囊團矽谷聯合投資公司的民調顯示，超過半數的灣區居民，計畫在未來幾年搬...
南灣聖荷西智囊團矽谷聯合投資公司的民調顯示，超過半數的灣區居民，計畫在未來幾年搬家。92%的人認為，住房開支問題非常或及其嚴重。（取自民調報告）

灣區 民調 疫情

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