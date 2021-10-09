僑務委員李漢文：中共不斷派軍機擾台 才是螞蚱、蒼蠅

國台辦稱台獨猶如「秋後的螞蚱」、各種言論是「蒼蠅嗡嗡叫」。李漢文反諷，不斷派軍機騷擾台灣才是螞蚱、才是蒼蠅。（記者李榮／攝影）

中華人民共和國軍機連日出動破紀錄數量的戰機，進入台灣 防空識別區騷擾台灣，台灣論壇9日召開記者會指出，中華人民共和國併吞台灣的企圖非常明顯，總是想要逼迫台灣就範，呼籲台灣人民與海外台灣人能看清中共的本質與意圖。台灣論壇總召集人、僑務委員李漢文更指出，中共經常作出蠻橫無理的行為，國台辦不久前還發出千字文，批評台灣的外交部長吳釗燮散播台獨言論，稱台獨猶如「秋後的螞蚱」、各種言論是「蒼蠅嗡嗡叫」。對此李漢文反諷，不斷派軍機騷擾台灣才是螞蚱、才是蒼蠅！

李漢文指出，中共連續派出破紀錄數量的軍機，侵入台灣西南領空，是不折不扣的挑釁行為，更可說是破壞了美國與中國 之間的協議，也意圖打破台灣海峽之間的平衡。事實上，所有的國家都知道，共產黨有併吞台灣的企圖與計畫，想強行逼台灣投共，「這個意念天下人皆知。」

李漢文表示，相較於中華人民共和國的獨裁，中華民國是自由民主、講人權的國家，而且儘管在國際形勢與氣氛之下，還是有許多國家願意支持中華民國台灣，像是紐西蘭、法國、立陶宛、甚至美國、加拿大、澳洲、日本，近來都積極公開力挺台灣。國台辦對於吳釗燮極盡霸凌的言論，更顯示出中華民國台灣與中華人民共和國的不同，「誰才是真正的蒼蠅嗡嗡亂飛？誰才是螞蚱整天在那邊跳來跳去？」

李漢文說，台灣不可能接受中國所單方面設定的「一中原則」。在沒有經過全台灣2300萬人的同意、沒有國際社會認同之下，台灣不可能接受成為中華人民共和國的一省。更何況，中國片面的一中原則，與台灣所謂的一中各表，或是美國所謂的一中政策的內涵都不一樣。因為，台灣與美國都是民主國家，政治的共識皆有可能會因為世界情勢的變化有所改變與調整，但中共的一中原則，只是單方向想要併吞台灣。

她進一步表示，中華民國台灣有實際的主權，也有自由民主的政治體系，跟一黨專政的中華人民共和國體系完全不同，「中華人民共和國政府甚至沒法代表『中國』，因為中國是國父孫中山創立的民主共和國。中華人民共和國更是沒有權力對台灣指手畫腳。希望中國共產黨早日民主化施行民主與法治制度，人民可以真正投票選舉表達意見。」