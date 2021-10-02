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屋崙槍聲頻傳 一死多傷

編譯組／屋崙2日電     
從周五晚至周六上午，屋崙槍聲頻傳，一死多人傷。（電視截圖）
從周五晚至周六上午，屋崙槍聲頻傳，一死多人傷。（電視截圖）

周六（10月2日）早些時候，屋崙發生兩起槍案。Maxwell Park附近，兇殺案偵探聚集在致命槍擊案現場調查，另一處，警察則在市中心一家人氣酒廊外收集證據。兩個不同的現場，兩起不同的槍擊案，屋崙混亂的街道又度過了一個致命的夜晚。

屋崙警方說，警察在周五晚上11點29分被派往Monticello Ave.的2600號街區Maxwell Park附近調查一起槍擊事件。他們到達後，在一棟房子裏發現兩名受害者。 一名成年女性被送往當地醫院，接受槍傷治療，目前情況不詳；一名也是屋崙居民的成年男子因傷勢過重，當場被宣布死亡。受害者的身份在通知親屬之前無法被披露，這是該市第105起殺人案。去年同期警方調查的兇殺案為79起。

與此同時，調查人員也聚集在屋崙市中心Broadway的一家人氣深夜俱樂部Au Lounge外。凌晨2點左右，一名槍手開火，致使兩名男子受傷，但情況穩定。警方沒有公布有關槍擊事件的任何信息。來自現場的視頻顯示，俱樂部外有警用膠帶，證據標記上有廢彈殼。兩名受害者中，一名男子上午9點左右在I-880立交橋下的Wood街2200號街區的一個無家可歸者營地被射中，當局稱趕到的警察發現一名男子的小腿傷口在流血。 

此外，另一起槍擊案是在周六上午9:30左右發生在MacArthur Blvd.的8100街區。屋崙警方說，警察對ShotSpotter的警報和居民的電話作出回應，當他們到達時在現場發現了許多彈殼，但沒有受害者。他們後來了解到，槍擊案的受害者自己找車去了一家醫院，具體情況不得而知。

從周五晚至周六上午，屋崙槍聲頻傳，一死多人傷。（電視截圖）
從周五晚至周六上午，屋崙槍聲頻傳，一死多人傷。（電視截圖）

屋崙 槍擊 警察

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