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假期旅遊返家 矽谷聖縣要求民眾檢測新冠肺炎

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣府建議只要出門旅行，返家後最好去做新冠肺炎檢測。（記者李榮／攝影）
聖他克拉拉縣府建議只要出門旅行，返家後最好去做新冠肺炎檢測。（記者李榮／攝影）

雖然新冠肺炎（COPVID-19）疫情尚未完全結束，不過還是很多人趁著暑期與勞工節假期出遊，可是因為Delta變種病毒的關係，依然令許多人擔心。聖他克拉拉縣指出，在防疫限制取消後，從暑期假期以來一直有許多人出門旅行，或是有親人從海外過來團聚。目前縣府雖然沒有硬性規定旅行要求後做檢測，但是建議只要出門旅行，返家後最好還是能去做新冠肺炎檢測，「旅途中各地來來往往的人，不知道誰帶有病毒，被傳染的風險非常高。」

聖他克拉拉縣府衛生局指出，對於是否要求旅行後做檢測，縣府沒有強制規定，但是為了大家的健康安全著想，無論是國際旅遊或國內旅行，民眾在返回聖縣後，最好還是應該去檢測。尤其是如果家中有免疫力低的人，或是還不能接種疫苗的孩子，「確保自己沒有感染新冠病毒，才能保障家人的健康與安全。」

有些人害怕檢測出來是陽性，乾脆不要去檢測。對此縣府指出，檢測是及早發現病毒，阻絕病毒傳播的最好方法。雖然並沒有新冠肺炎的症狀，但為了提早發現病毒還是可以做做檢測，像是出行返家後，為確保健康就可以檢測。而如果已經出現了症狀，則必須馬上去檢測，「出現發燒、發冷、咳嗽、噁心、拉肚子，身體痠痛、疲勞和流鼻水，或是一些平常沒有的症狀，或是突然失去味覺或是頭痛疲倦等，一定要馬上去做檢測。在等待結果下來之前，請待在家中，不要和家中的人有接觸。最好能有分開的衛浴，才不會傳染給家人或同住的室友。」

縣府提醒，每個處於隔離或檢疫的人都應該要留在家裡不要出門，並且將自己與其他家中的人隔離。這段時間不可以見訪客，如果要出門做檢測，不要使用公共交通工具，並且不要為他人烹製食物或為他人端飯菜。

縣府指出，如果民眾實在無法在家中安全隔離或檢疫，可以通知聖他克拉拉縣的新冠肺炎支援團隊，團隊將將評估是否有資格申請住房、食品或其他的幫助與服務。同時，新冠肺炎檢測免費，而且資料保密，不會影響移民身份。

另外，縣府也提醒，如果是國際旅行，還需要注意各國的規定。以回美國來說，根據聯邦疾病管制局（CDC）的旅行要求，所有前來美國的航空旅客（包括美國公民）在登上前往美國的航班之前，都必須持有新冠肺炎陰性檢測或新冠肺炎康復證明。

檢測 新冠肺炎 美國公民

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