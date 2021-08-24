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舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

記者李晗 / 舊金山報導
Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）
Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山一間知名的海鮮餐廳，日前被爆出歧視亞裔，把亞裔顧客叫作「點心」（Dim Sum），引起傳媒關注。店家已經否認相關歧視的指控。

位於市區Polk街一帶的Swan Oyster Depot餐廳，以其生蠔與蟹肉沙拉聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。然而，在近期反亞裔仇恨的浪潮中，一位亞裔遊客在社交媒體Instagram爆出他們在店內用餐時，疑似遭遇的歧視經歷，激怒了不少網民。

來自猶他州的亞裔男子丁天（Tin Dinh，音譯）8月20日和家人朋友在Swan Oyster Depot用餐。當時他們在點餐時，餐廳的東主桑奇米諾（Jimmy Sancimino）是他們的服務員。但是點餐中途，桑奇米諾就離開，於是丁天他們只能等待另一位服務員來完成點餐。

根據丁天的社交媒體發文，桑奇米諾得知丁天向另外的服務員點餐之後，態度就變得很粗魯惡劣，告知丁天這個餐廳的規矩是只能向同一個服務員點餐。當時丁天還覺得，可能這就是餐廳的服務風格，但是認為自己是第一次來，店員沒有必要這麼粗魯。

然而出乎丁天意料的是，桑奇米諾隨後對著丁天一桌大喊「點心！點心！」丁天立刻感到這裡不是一個「友善」的地方，於是他和另一個服務員反映這個「點心」的叫法，要求解釋。當時另一位店員解釋說，如果有食客從多個服務員處點餐，那麼他們內部就會稱之為「點心」。因為在粵菜點心餐廳裡，不同的服務員會推車上菜，每一桌的食客會從不同的服務員處點菜、拿點心。

丁天在社交媒體中直指這樣的叫法「不尊重」，並且形容這樣的於是是帶有種族歧視主義的。他也認為這是對於亞裔的這種「輕度冒犯」（microaggression）的例子，沒有造成身體的傷害不代表沒有傷害。

桑奇米諾接受舊金山紀事報的採訪時否認歧視亞裔，但是也對於事件造成的誤會道歉。他說，在點心餐廳，可能會有十個不同的服務員為一桌食客上菜，於是他們就把向多個服務員點餐的情況稱之為「點心」。桑奇米諾的哥哥史蒂夫（Steve Sancimino），同時也是餐廳的東主，也辯護指稱點心是他們的內部術語，與族裔無關。

事件爆發之後，大批的憤怒網民也湧向評分網站Yelp向該餐廳給出差評，導致Yelp也要臨時關閉該餐廳的新增評分。

舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

亞裔 種族歧視 舊金山

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