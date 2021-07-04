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金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

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金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

記者李晗 / 舊金山報導
現年97歲的舊金山居民，曾經服役於海軍的譚帝年（Dai Nin Tom，左），
現年97歲的舊金山居民，曾經服役於海軍的譚帝年（Dai Nin Tom，左），

二戰結束已經接近76年，當年參與二戰的美軍華裔老兵們，在世的都已經年近百歲。他們對美國國會的金章認可已經苦候多時。

經過全美華裔社區、華裔政界官員的多年努力，國會最終在2018年底通過了法案，同意為這些退伍軍人老兵們頒發國會金章，即美國國會頒發的最高榮譽。

疫情逐步好轉之時，2021年7月3日起，一直在主推華裔老兵金章一事的同源會（CACA），在舊金山華埠的總部大樓內舉行了金章的授予儀式。活動將一連持續三天，因為灣區有眾多華裔的退伍老兵，有的依然健在，有的則已經離世，離世的老兵將由家人代為接受金章。

舊金山同源會分會主席雷億輝（Calvin Louie）表示，這些退伍軍人們終於獲得了這個應得的認可，就像是在奧林匹克運動會上獲得了冠軍。

●百歲老兵親自出席

7月3日當天下午的授予儀式上，三位年近百歲的退伍華裔老兵出席活動，贏得全場的致敬和掌聲。他們分別是：現年97歲的舊金山居民，曾經服役於海軍的黃寶堯（Henry Wong）；現年97歲的舊金山居民、曾經服役於海軍的譚帝年（Dai Nin Tom），以及現年99歲的南灣居民，曾經服役於空軍的陳仲強（Edward Chin）。其中，陳仲強下個月將滿100歲。

三人都有些行動不便，在家人的陪護下拿到金章。退伍的陸軍將領William Shen、Jonathan Yuen則代表軍方頒授金章。值得一提的是，當天還有一名華裔退伍軍人的家屬女兒，代表父親接受了「戰鬥」（combat）勛章。這個戰鬥勛章也非常特別，它代表了當年在二戰中曾經上戰場參加戰鬥的經歷，也是軍隊中極高的榮譽。

●在世僅存300人

一直在全國奔走、推動金章項目的前同源會會長敖錦賜（Ed Gor），也特別從德州趕來舊金山，參與活動。他說，至今確認了大約有3500個退伍軍人家庭，其中大約有1000多個在北加州（包括舊金山灣區、沙加緬度等）。在3500個確認的退伍軍人中，仍然在世的可能有300多個。

他也希望能夠有一個更大的場館，讓這些更多的老兵們、家屬們能夠一起參與活動，慶祝這個光榮的歷史性時刻。他希望能夠讓這些退伍的軍人、家屬們形成一個社區，讓他們能夠體會當年的戰友情。

據悉現在全美各地都在陸續舉行這類的金章授予儀式。今年9月將會在華盛頓首府舉行一個最正式的盛大的慶祝活動。

●全美華裔爭取多時

要求國會追加金章給華裔老兵的事情，在華裔社區內已經抗爭多時。2017年，國會內發起了「華裔美國人二戰退伍軍人國會金章法案」（Chinese American World War II Veterans Congressional Gold Medal Act，即S.1050和H.R.2358）。經過連番的遊說和社區抗爭，隨後在2018年底法案最終通過了參眾兩會，獲得時任總統的川普簽署。

當時預計在2019年下半年就舉行儀式，越快越好，因為二戰已經結束超過70年，不少的老兵都已經年過95歲，許多老人家已經等不及。然而金章設計製作、老兵身分確認等，都需要時間，隨後新冠疫情爆發，一切都只能延後。直到2020年底才正式在線上舉辦了一次授予儀式，國會議長波洛西（Nancy Pelosi）也有出席那次線上活動。2021年7月則是第一次舉辦實體儀式。

華裔二戰老兵們，終於獲得國會金章認可。（記者李晗 / 攝影）
華裔二戰老兵們，終於獲得國會金章認可。（記者李晗 / 攝影）
現年99歲的南灣居民，曾經服役於空軍的陳仲強（Edward Chin，左），獲發...
現年99歲的南灣居民，曾經服役於空軍的陳仲強（Edward Chin，左），獲發國會金章。（記者李晗 / 攝影）
現年97歲的舊金山居民，曾經服役於海軍的黃寶堯（Henry Wong，左），獲發...
現年97歲的舊金山居民，曾經服役於海軍的黃寶堯（Henry Wong，左），獲發國會金章。（記者李晗 / 攝影）

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