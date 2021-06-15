真能放心？變種病毒、未接種人口 成加州重啟隱憂

加州正式全面重開，但未接種疫苗人口和變種病毒是兩大隱憂。（Getty Images）

灣區馬連縣是加州 新冠疫苗 接種率最高的縣，但上個月爆發一項危機，反映出加州部分群體未來仍可能感染新冠病毒的現實。

馬連縣首先發現，當地受疫情 影響最輕微的羅斯谷（Ross Valley）新增多起確病例，在5月頭兩周，病例增加到19例，其中17例皆為未接種疫苗的居民。衛生官員稍後檢測出，羅斯谷新確診病例感染的是傳染力極強的印度變種病毒Delta。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）說：「我們已經看到，一個還未接種疫苗的社區這個夏天會是什麼情況」。他以野火來比喻：「我們要留意的是星星之火，而非大規模野火。」

不過，威利斯也說：「我有信心我們可以確認並控制分散群體的疫情，但這件事告訴我們，我們居住的社區仍然十分脆弱。」

羅斯谷疫情和兩周後馬連縣一所學校二次爆發疫情的例子，凸顯出加州雖然全面重開，但疫情狀況仍不穩定。

專家表示，鑑於加州已有將近半數居民完成疫苗接種，加上另外兩成居民已透過自然感染擁有免疫力，意味著加州大部分地區已具備足夠免疫力，可防止再度發生像冬季一樣的病例激增現象。

然而，加州的未來仍存在一些可能阻礙復甦的障礙，例如低接種率社區爆發的疫情。蘇諾瑪縣上周也表示，當地最近新增病例上升讓人不安，這些新增病例大部分是未接種疫苗、且無視公共衛生命令群聚的年輕居民。

衛生官員表示，他們也會密切觀察還無法接種疫苗的兒童是否有出現重症的病例，如果有，代表病毒已發生突變，並變得更具毒性，也可能意味疫苗效力減弱速度比預期更快。

柏克萊加大流行病學家舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「我認為，加州還未擺脫疫情。不過，我們不會像過去那樣重新退好幾步回到封鎖狀態，但有可能每隔一段時必須向後退一步。」

舊金山加大醫學院副院長畢本斯多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）說：「加州還有許多低接種率的地區，但在每個人都還戴著口罩的情況下，人們不會明白這為何會造成問題，只有在重開之後，問題才會真正浮現。」