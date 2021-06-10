強制限水抗旱 加州聖他克拉拉縣拍板

聖他克拉拉縣200萬居民的強製性限水措施獲得通過。(美聯社)

聖他克拉拉縣9日成為加州 實施強制性限水措施的人口最多的縣。不斷惡化的乾旱對當地地下水供應構成重大威脅，200萬居民近一半的飲用水來自地下水。

聖他克拉拉谷水利局董事會當天以7比0的投票 宣布了水資源短缺的緊急狀態，並在全縣範圍內將用水量從2013年的水平減少33%。水利局是位於聖荷西 的政府機構，作為該縣的批發水供應商，敦促購買其水的城市和私人水公司制定防止浪費的規則和其他強制措施，如限制草坪澆水每周不超過三次，還可能設定每個家庭的月度用水份額。如果超過這個數字，將受到經濟處罰。

聖克拉拉縣的乾旱情況比其他許多縣更糟糕：去年聯邦官員下令將該縣最大的水庫放水，以重建大壩，提高地震安全度。當內華達山脈積雪量少，聯邦機構宣布將把從三角洲分配給城市的水削減一半時，該縣又遭受了一次打擊。

整個聖他克拉拉縣的城市和私人水務公司預計在未來幾周和幾個月將通過新的乾旱限制，以回應水利局周三的投票。

水利局官員說，主要目標是減少景觀和草坪的澆灌。在許多社區，夏季的用水量占城市用水量的50%。

「目前，我們主要集中在限制外部灌溉」，水利局執行長貝克爾（Aaron Baker）說。「我們不希望公共衛生和安全，或者商業用水受到阻礙」。

2015年，聖荷西水務公司，一家為聖荷西、洛斯蓋圖、薩拉度加和其他社區的100萬人提供服務的私營公司，制定了乾旱分配辦法，在7月、8月和9月分配給每個家庭相同的用水量──每月13個單位的水。每個單位是100立方呎，或748加侖。

若超過其分配額，繳費人被徵收每單位3.56元的罰款。使用量超過2013年19個單位基準線的家庭，被徵收每單位7.12元的附加費。

聖荷西水務公司沒有說它計畫如何達到水區的新目標。作為一家私營公司，任何乾旱規則或附加費都必須得到加州公用事業委員會的批准。這可能需要幾個月。