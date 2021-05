舊金山五一遊行 華人團體疾呼各族裔團結爭取權益

華人進步會拉著橫幅參加遊行。(記者陳程威/攝影)

5月1日國際勞動節當天,舊金山灣區勞工 團體圍繞在舊金山市政廣場舉行遊行 。遊行現場人們高舉「工會組織權保護法案」(Protecting the Right to Organize Act),慶祝國際勞工節,並呼籲國會盡速通過工會保護法案。有數百名勞工及多個勞權團體參與遊行,包括華人進步會、亞太裔勞工聯盟(Asian Pacific American Labor Alliance)等亞裔 勞權組織也都參與了遊行。

活動現場民眾高舉反仇亞犯罪標語。(記者陳程威/攝影)

華人進步會行政主任劉茂琦表示,新冠疫情給所有的族裔包括亞裔勞工的生活造成了極大的影響。許多亞裔及家庭目前生活困難。華人進步會之所以參與遊行,就是希望能夠為所有勞工的權益發聲。

華人民眾高舉標語。(記者陳程威/攝影)

劉茂琦表示,目前許多勞工仍然在低薪之中掙扎,迫切需要政府提供對勞工更好的保護,包括足夠生活的工資,充分托育措施與病假等。同時劉茂琦表示,工人也需要更多更好的教育資源的投入與幫助。

亞太裔勞工聯盟參與五一大遊行。(記者陳程威/攝影)

劉茂琦說,勞工階級需要團結一致爭取權益。「我們知道如果僅僅是為亞裔爭取權益,是不足夠也是不會成功的。」她表示,不論是亞裔還是其他族裔,必須要團結一致爭取權益。 劉茂琦希望公眾可以支持參議院盡快通過「工會組織權保護法案」(Protecting the Right to Organize Act),從而讓勞工們能夠更好的組織起來。

清潔工人工會參與五一遊行。(記者陳程威/攝影)

服務業雇員國際工會1021分會(SEIU 1021)是參與此次遊行人數最多的勞權團體之一。工會裡也有眾多的華人成員,華人工會成員司徒先生就表示,自己加入工會已經超過八年,這次之所以站出來參加遊行,主要是因為疫情自己的合同被雇主取消已長達一年了。由於喪失了工作,導致自己也喪失了醫療保險。他表示,失業加上最近的物價飛漲,連同孩子的教育開支壓得他已經喘不過氣來了。

服務業雇員國際工會工友參與參與五一遊行。(記者陳程威/攝影)

司徒先生希望社會能夠意識到勞工們在疫情下掙扎的生活狀態,同時希望政府能夠採取措施,幫助自己早日恢復工作。

「勞工團結永不失敗。」在集會的現場,知名勞工活動家戴維斯(Angela Davis)也在現場呼籲勞工應該團結一致,維護和爭取自己的權益。