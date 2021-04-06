舊金山「周日步行街」 本月起回歸

華埠周末步行街項目給都板街餐飲業者開展戶外用餐業務以及零售業爭取顧客帶來政策上的便利。（記者黃少華／攝影）

市長布里德（London Breed）、交通局局長譚林（Jeffrey Tumlin）和非牟利機構（Livable City）「宜居城市」於4月5日聯合宣布，2021年度試點性的「周日步行街」（Sunday Streets）項目，從4月起作為「共同崛起季節」（Rise Together Season）的一部分回歸到市民生活。

大範圍的「周日步行街」項目將從10月起回歸，地點和具體日期待定。從4月至10月，公眾可以參加小範圍試點、符合衛生令的「周日步行街」項目。市內部分社區的商業街道禁止車輛通行，進行衛生規畫，為公眾提供更佳的商業消費環境和體驗，包括戶外用餐和零售店購物。

布里德說：「周日步行街是為了使社區和城市建立強大的聯繫。這些聯繫比以往任何時候都更重要。因為我們正在從疫情 中恢復過來。雖然我們需要在戶外注重細節、保持戴口罩來安全活動，這是對所有居民和家庭而言令人興奮的一部分。周日步行街項目將給朋友和鄰里一個社交機會，讓他們在分開這麼久之後安全重聚。」

加利福尼亞街至華盛頓街之間的華埠 都板街路段，是全市首個「周日步行街」項目的實施地段之一，早在2月初農曆新年期間就已經重開。

這也是因去年底新冠疫情惡化而暫停之後，市府協助華埠商人協會（CMA）重新推出的「華埠周末步行街」項目。這一路段的「共享空間」（Shared Spaces）計畫，運行時間是每周六和周日上午11時至下午5時，至少持續到6月底。

加利福尼亞街至華盛頓街之間的都板街路段禁車而設立周末步行街，旨在吸引公眾回到華埠消費，為商業步行走廊上的餐廳提供了擴大的戶外用餐空間，為零售小商業提供了急需的步行空間，同時為舊金山人口最密集的華埠社區提供了開放空間。

「華埠周末步行街」項目還推出一系列健康和文化節目，比如正在安排公共衛生令允許範圍內的免費太極表演和武術自衛教學。

華埠商人協會會長兼「華埠周末步行街」項目組織者李雷綺華（Eva Lee）說：「與宜居城市組織和共享空間項目的合作，使華埠周末步行街成為可能。這是使華埠經濟復蘇的成功案例之一。」

市府表示，在鼓勵廣泛參與的同時，包括疫苗接種者在內的廣大公眾，應繼續遵循衛生指南。包括限制規模、保持社交距離 、參與者戴口罩、勤洗手和其它安全措施，以保護公眾的健康和安全。

有關「周日步行街」項目的更多詳情，公眾可瀏覽網頁SundayStreetsSF.com。