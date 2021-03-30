馬士孔尼中心秋季重開 舊金山旅遊業「疫外」喜訊

舊金山馬士孔尼中心預定秋季重啟舉辦會議。（取自臉書）

馬士孔尼中心（Moscone Center）將於今年秋季重新開放舉辦會議，這是作為舊金山 經濟命脈的旅遊業在經歷了殘酷的一年後開始復甦的又一跡象。

美國手外科協會年會將於9月30日至10月2日在此舉行，這是自疫情 肆虐以來第一個得以確認的承諾。這次活動的預算超過350萬美元，將有現場活動和在線視頻訪問。

「我們相信可以安全地舉行這次活動，」美國手外科協會首席執行官馬安德森（Mark Anderson）說：「我們有充分的理由相信，幾近全體來賓和會議工作人員都會在9月的最後一周早早提前接種疫苗 。」

他說，該協會4000多名成員中，99%的人都是醫生，已經接種了疫苗；會議供應商預計將在6月之前接種疫苗。該活動包括對所有最佳手術的研究報告和教育，從指尖到肩膀面面俱全，他說。

安德森說，與會者預計有1500人之多，低於疫情前預計的3700名，該活動在五、六年前就已預訂，經濟影響估計為800萬美元。對於馬士孔尼中心來說，這是一個相對較小的活動，其最大的活動是2019年17.1萬人的Dreamforce技術會議。

去年舊金山的休閑和商務旅遊支出比2019年銳減了80億美元，是旅遊業在現代史上最糟糕的時期。馬士孔尼中心已經一年沒有舉辦活動了，它被改造成了市應急管理部的運營中心、無家可歸者的避難所及大規模疫苗接種點。

安德森說，此次活動的財務得到了保護，部分原因是會議中心和酒店已經免除了所有潛在的財務處罰，如未使用的酒店房間的損耗費等。該活動在舊金山聯合廣場的萬豪侯爵酒店和希爾頓酒店預訂房間。

遊民和安全問題仍然是一些與會者的潛在擔憂；但旅遊市場的疲軟使得舊金山和其他城市成為活動策劃者的「買方市場」，安德森說。

安德森說，有兩大風險可能阻止活動舉行，新一波嚴重疫情和約800名外科醫生集體取消參與，會議的大部分內容是由他們教授和解說。

「我不認為這會發生，」他說。「大家的心態肯定越來越樂觀。」