舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

舊金山田德隆區是加州政府指定的低收入地區，有額外的疫苗補給。（本報檔案照片）

為了讓疫苗 更好地分配給弱勢社區，加州 州府已經將40%的疫苗劑量，著重下放至指定的弱勢、低收入 社區中。在舊金山，加州政府指定了兩個社區（郵政編碼區域）作為弱勢社區，但是疫苗的分配仍然不夠。

這兩個社區分別是金銀島（Treasure Island）和田德隆（Tenderloin），在加州指定弱勢社區的郵編分別是94130和94102。

代表這兩個社區的市議員楊馳馬（Matt Haney）認為，雖然這兩個社區的郵編都在加州的州府重點照顧名單上，但是兩個區域的疫苗接種服務並未有明顯增加。他指出，在田德隆社區內，現在還沒有可以免預約直接前往的疫苗注射點，同時在金銀島上，也沒有診所可以打疫苗。

楊馳馬形容這樣的做法令他無法接受，因為衛生部門已經獲得了更多的疫苗來服務這些弱勢社區，但是他沒有看到明顯的起效。

雖然加州已經有一個重點照顧的名單，即低收入的郵編地區應該要有更多疫苗劑量。但是最終執行疫苗分配、下放到具體診所的機構，仍然還是各地的縣政府。舊金山疫情指揮中心也回應表示，全市80%的疫苗都分配給了那些服務於弱勢社區的組織，其餘有很多都給了有語言障礙、不懂電腦的長者來接種。

根據衛生局的數據，目前全舊金山疫苗接種率最低的社區，就是金銀島。當地居民的接種率只有17%。田德隆則大約是35%。全市接種率最高的是日本城（Japantown）一帶，已經有50%的人接種了疫苗。全市的平均水平大約是43%左右。