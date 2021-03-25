舊金山佛利蒙84公路傳槍響 警開槍釀1死

84號公路上發生警員開槍的重大案件。（電視新聞畫面截圖）

佛利蒙市與紐華克市的交界附近、84號公路處，24日下午3時發生員警開槍，一人死亡的事件，也造成附近交通大規模的回堵。至截稿為止，警方並沒有公布死者身分，也沒有透露員警開槍的原因，案件詳情還在調查之中。

84號公路是佛利蒙市與紐華克市的分界。佛利蒙警方指出，開槍的確實為佛利蒙警局的員警。不過，由於事發地點是84號高速公路上，依照職掌，屬於加州 公路警察 局的管轄範圍。因此，之後將由加州高速公路警察局領導案件的調查。

該槍擊件發生的84號公路，是非常繁忙的交通要道，也是連接中半島到東灣的主要通道，事發時車流量原本就不小，警方封鎖現場後更是堵成一片。依照主流電視新聞台的直升機畫面顯示，一輛淺色休旅 車停在84號公路西向路段，被多輛警車、警用摩托車，以及重裝警車包圍，現場有大批的員警在場待命，並且持槍警戒，氣氛緊張。休旅車的一側的兩個車門依然開著，但有一人倒在車後的地上，地上還有一些血跡。

警方第一時間並未透露太多訊息，只在社交媒體推特中寫道：「目前事件仍在進展中，附近的公路都暫時關閉，也建議民眾能繞道而行，避免行經該路段。」

一直到下午4時15分左右，84號公路西向才開啟一個車道供通行。