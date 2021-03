華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

教育委員高勵思五年前的舊推文引起爭議。(推特截圖)

五年前的舊推文,觸發當今舊金山政壇地震,加深了聯合學區教育 委員會的爭議性。而這一場教育委員高勵思(Alison Collins)歧視亞裔 的風波背後,則是源自於一位華裔的聯合學區畢業生張宸華(Diane Yap)。正是她挖出了那則2016年的舊推文。

張宸華在美國出生長大,先後畢業於舊金山名校洛威爾高中(Lowell)和柏克萊加大(UC Berkeley)。她能說流利的國語,她的母親來自台灣。她的父親是菲律賓華裔,姓氏是葉,因此她的英文名姓氏則是Yap,中文名字則隨母親姓張。

3月21日,張宸華受訪時表示自己本身也並未熱中政治,但是自從聯合學區教育委員會把洛威爾高中的擇優錄取(Merit-based)的招生改為抽籤之後,她便開始參與關心政治社會事務,尤其是教育委員會。

「因為那是我的高中」,張宸華說,有部分人對於洛威爾高中有偏見,認為能讀洛威爾高中、讀書成績好、考試成績高分的人,就是家庭條件很好的人,能夠花錢課外補習的人。但是她強調,這並非真實,並不符合她自己或者是她身邊的同學的故事。她說許多洛威爾的學生都是符合低收入、可獲得營養午餐的學生,同時她也說洛威爾是許多寒門學子唯一能夠獲得更多的進階課程的地方。

她也聽過近期的幾次的教育委員會的會議,認為有些教育委員可能有一些「反亞裔」的偏見,以及他們沒有真正關心亞裔的學生的經歷和遭遇。因此有著軟體工程師背景的她,就開始搜索了高勵思的推特帳戶中提及亞裔(Asian)字眼的推文,然後就找到了。

Hey Twitter! Does anyone know about any news stories highlighting hate speech or bullying of Asian students? Please send them my way.