加州奧克蘭幽靈船倉庫大火 主租戶揹36條人命判監12年

2016年12月2日，違規住著眾多藝術家的屋崙幽靈船倉庫，開電子音樂派對時突發大火，36人喪生，是美國最致命的夜總會大火之一。（檔案圖，記者劉先進／攝影）

屋崙(奧克蘭)幽靈船倉庫火災案宣判8日宣判，儘管受害者家屬情緒激烈地反對認罪協議，要求重判被告，甚至詛咒被告遭受噩夢痛苦、被火焰焚燒，但阿拉米達縣最高法院法官湯普森（Trina Thompson）仍同意被告接受認罪協議，致36人死亡的幽靈船倉庫大火案（Ghost Ship Fire）被告、50歲的倉庫主租戶艾米納（Derick Almena），判處監禁12年，包括9年本地監獄 監禁和3年監督緩刑。

考慮到疫情 和艾米納2017年就被收押，他將不會在獄中服刑，而是佩戴腳踝監視器軟禁在家一年半，再接受緩刑部門監管。他還必須支付法院決定的賠償金數據，以及罰款和相關費用。 阿縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）表示，雖然案件宣判，但那些在當晚不幸喪生的人將永遠被銘記和哀悼。

法官湯普森判處被告艾米納監禁12年，包括9年本地監獄監禁和3年的監督緩刑。（記者劉先進 ／翻攝）

被告艾米納：羞愧難當

倉庫創意總監哈瑞斯（Max Harris）前年被判無罪，而被指控有36項過失殺人罪的艾米納，因12位陪審團看法不同，陷入僵局而致流審。再加上新冠疫情，審判耗時三年多。前不久，傳出艾米納將接受認罪協議。艾米納在繳納了15萬的保釋金後，於2020年5月釋放並居家軟禁。

8日的審判，只允許法官、原告律師和檢察官、少量受害者親屬到場。律師謝拉（Tony Serra）讀了一份艾米納的聲明。聲明中說：「我非常抱歉，為那些逝去的生命和其家人遭遇的痛苦。我害怕多說，羞愧難當。恥辱不能作為任何理由來為我的責任辯護。」

家屬想重判 詛咒被告

受害人親屬情緒激動地反對認罪協議，要求重判。受害者凱洛格（Donna Kellogg）的繼父斯洛克姆（Keith Slocum）表示，「我很反感這份認罪協議。你無法理解我們的悲痛。」

受害者加桑（Alex Ghassan）的母親格蘭錢普思（Emilie Grandchamps）表示，「我經常問自己，為何兒子因為在錯誤的地方和錯誤的時間被判死刑，而那些對他和另外35人的死亡負有責任的人，卻能獲得二次生命的機會？我希望他不要白白死了。我想報仇嗎？這取決於哪一天和具體的時間。」

多蘭（Colleen Dolan）的女兒切爾西（Chelsea Faith Dolan）在火災中喪生。她說，祝福36個美麗的靈魂能在星空中起舞。她激烈的詛咒艾米納：「我希望你能看到我每天看到的幻象，感受我做噩夢的痛苦。詛咒你被強烈的灼熱和火焰燒毀，詛咒你的肺部被嗆人的煙氣浸透。」

法官：證人不出席 案審難繼續

法官湯普森說，這是她任職以來，所經歷過的最令人難以承受的案件之一，案件常困擾她。「當我想到從你們每個人那里聽到的消息，我對你們的遭遇寄予深深的同情和憐憫。」

湯普森說，所有人的努力都是為了讓案子進入審判，但卻頗多曲折。有證人在被傳喚前去世，這是無法預料的悲劇。另一證人，進入美國 作證，卻不能回國。因為疫情，沒有重要的證人出席，就不能審判，每隔30天都要解釋原因。「我只有承擔責任，但沒有權利擱置旅行禁令。不能把超出法庭管轄範圍的證人帶到這里來，我甚至願意承擔人們的痛苦和憤怒。對於檢方來說，有越來越多的證人（因各種原因）不能出現在出席的名單上，艾米納已接受全部的責任，不是不做辯解，而是認罪。我不能在沒有證人、陪審員、尤其在沒有最重要的證詞的情況下，讓案件繼續，讓起訴進行。」

最終，湯普森判罰艾米納12年監禁。賠償聽證會將在4月30日舉行。