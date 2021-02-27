球場被稱「新冠病毒」 林書豪：用我的經歷改變現況

林書豪透露自己在球場上曾被稱為 「冠狀病毒」。(Instagram圖片)

林書豪 （Jeremy Lin）本周早些時候在參加NBC的 「坦誠對話 」節目中，討論了最近全美亞裔美國 人遭受到的種族攻擊事件。

「這件事讓我想到，我應該做點什麽；我可以用我的經歷教育人們，即發聲說出來，並找到改變現狀的方法，」林書豪說。

林書豪是巴洛阿圖本地人，目前在佛羅里達州奧蘭多市的G聯賽組聖他克魯茲勇士隊打球。在26日的一篇社交媒體上，林書豪公開了自己對這種反亞裔情緒的感受，以及自己遭遇種族主義歧視的經歷，這包括在球場上被稱為 「冠狀病毒」。

自冠狀病毒疫情爆發以來，對於亞裔的敵意愈演愈烈，原因是由於中國是第一個報告病毒病例的地方，美國前總統川普等因此把美國疫情失控的責任，完全推給了中國政府官員。而病毒在全球範圍內傳播，僅在美國就已有50多萬人死亡。

現在人們看到，在灣區和全國各地發生了許多目標針對亞裔美國人的無端攻擊，尤其是將目標指向許多老年人，而且僅僅因為他們的膚色和族裔。

林書豪表示，他希望他的國家在努力前行的過程中，種族之間的團結能夠幫助緩解潛在的族裔緊張局勢。

「我一直認為，從長遠來看，不能只有亞裔關心亞裔問題，或者只有非裔關心非裔的問題，」林書豪說。「如果我們作為少數族裔，希望大多數人能夠理解我們的生活體驗，並能夠給予同情及改變現狀，那麽我們作為少數族裔也必須合作，團結起來，用我們的聲音，站出來為彼此說話。在這方面，各少數族裔必須團結。」

「如果我只為和我長得一樣的人出頭，還說我是反種族歧視，那是虛偽的。統一行動和團結絕對是有力量的。這是必要的是必須的。如果我們能夠繼續在亞裔和非裔社區之間堅持這一好方式團結合作，真正地聯起來，互相支持，那樣我們就會在反對種族主義這個方向上，有更大的推動力。」