源自丹麥 新變種新冠病毒 肆虐加州

加州目前一半以上的新增新冠病毒都是由變種病毒L452R引起。（Getty Images）

舊金山 加大表示，一種源自丹麥的新的新冠變種病毒 現正在加州 肆虐，有44個縣超過一半的確診病例都與這個新變種病毒有關。

舊金山加大華裔醫師邱華彥（Charles Chiu）表示，這個代號為L452R的新變種病毒比原始的新冠病毒更具傳染性，但傳播速度似乎沒有英國變種病毒那麼快。令人不安的是，新證據顯示，L452R造成重症和死亡的可能性較高。此外，已接種新冠疫苗的人面對L452R能產生的抗體較少，說明它可能有逃避人體免疫系統攻擊的能力，從而導致更多人死亡，或使疫苗有效性降低。邱華彥認為，應該對L452R病毒株進行緊急的後續研究。

陳查克柏格生化中心（Chan Zuckerberg Biohub）共同院長狄利西（Joe DeRisi）也表示，儘管加州的新冠確診病例持續減少，但有需要進一步了解L452R和它對疫苗的反應。狄利西說：「現在不是我們放鬆警惕的時候。」

邱華彥的實驗室估算，L452R應該是在去年5月進入加州，9月開始逐漸普及，到今年1月底，普及率已上升超過50%，即一半以上的新冠確診病例都是L452R引起，部分療養院、監獄、聖荷西凱瑟醫院急診室的疫情可能都與L452R有關。

舊金山加大傳染病學家哈佛利爾（Diane Havlir）指出，最近對舊金山米慎區進行的一項深入研究發現，在1月10日到1月27日在24街米慎捷運站（24th Street Mission）收集到的新冠陽性樣本當中，L452R占了53%，相較去年11月由L452R引起的病例僅占16%。

米慎區的研究是由與舊金山加大和陳查克柏格生化中心合作的志願者組織Unidos en Salud所進行。這項研究發現，L452R比原始新冠病毒更具侵略性，「二次攻擊率」（secondary attack rate）從25%提高為35%，在家庭中的傳播速度更快。

邱華彥的實驗室也證明L452R具有更高的傳播能力。他們發現，當L452R被釋放到環境中，它的繁殖速度和脫落速度都會加快。同時，L452R對實驗室培養的細胞和組織的感染能力也較強。

不過，研究顯示，L452R的傳播性比英國變種病毒差，抵抗能力也沒有南非和巴西變種病毒那麼強。