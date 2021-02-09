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吳彥祖：針對亞裔的種族主義程度可怕，要有人站出來

記者劉先進／屋崙報導
商戶林子勤（右一）太太（左二）的佛具店曾遭遇搶劫未遂。陳錫澎（左一）陪同吳彥祖（右二）特地送去利是，預祝新年快樂。（記者劉先進／攝影）
商戶林子勤（右一）太太（左二）的佛具店曾遭遇搶劫未遂。陳錫澎（左一）陪同吳彥祖（右二）特地送去利是，預祝新年快樂。（記者劉先進／攝影）

知名演員吳彥祖在屋崙防罪記者會上表示，之所以和演員金大賢一起投入2萬5000元懸賞，幫忙抓捕推倒老人的嫌犯，是希望針對亞裔種族主義犯罪的問題能引起更多關注。「種族主義的程度很可怕，在灣區前所未見。亞裔社區都很害怕，需要人們真正向前邁出一步，站出來、有所行動。不僅僅在本地媒體，還要在全國媒體上得到關注。」

吳彥祖說，類似針對亞裔的案件，多數被刻意逃避（under the carpet）。不僅在屋崙華埠，還有舊金山華埠，全國各地都有相似案件接連發生。舊金山有華人長者被推倒致死。在紐約，有華人婆婆被人惡意放火燒。「亞裔被猛烈撞擊，被打倒在地。有些小型犯罪也瞄準亞裔。從更大範圍看，這是種族主義的言論和行為，亞裔因為新冠疫情被針對。各地的受害者都遭到種族主義的污言穢語攻擊，卻沒有得到全國層面的關注。」

吳彥祖說，他和金大賢及其他好萊塢成員，聚在一起，是希望在全國範圍內終結這種種族主義。上周末，3000多個來自亞裔社區的領導人、政治家、宗教界、演員等，一起討論此問題，持續5小時。

吳彥祖表示，針對前所未見的種族主義，亞裔社區需要真正向前邁出一步，站出來行動。「最主要的是得到更大的關注，不僅僅是當地媒體，而是全國媒體的關注。因為很多白人、非裔不知道發生亞裔身上的事。當我們談論種族主義時，不只是白人對非裔的種族主義，而是發生在每個人身上。種族主義顯然來自川普政府，他的演講有種族主義，導致仇恨。」

記者會後，影星吳彥祖還特地和華埠商會主席陳錫澎一起，給多個華埠的商家尤其是此前被搶劫的商家，送上利是和哨子。

最近一輪的罪案，頻繁針對商家。1月29日，嫌犯伯德在蟲草城搶劫顧客200元。而Webster街的一家佛具店，也遭遇三個劫匪。劫匪將車開上人行道，試圖搶劫年桔。商戶林子勤阻止後，劫匪開車撞人，幸虧林子勤的太太拉了一把，才驚險避過。

吳彥祖先後來到這幾家商鋪，送上寫有「吳」的利是。在街道上，吳彥祖發放哨子，希望民眾遇到危機情況，能吹哨提醒周邊人群。

吳彥祖給商戶送去利是和哨子。（記者劉先進／攝影）
吳彥祖給商戶送去利是和哨子。（記者劉先進／攝影）

種族主義 亞裔 華埠

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