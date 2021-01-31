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疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

編譯組／灣區30日電
加州疫症死亡人數突破4萬人，由於人數太多，停屍間爆滿，要放進卡車冷藏。(Getty Images)
加州疫症死亡人數突破4萬人，由於人數太多，停屍間爆滿，要放進卡車冷藏。(Getty Images)

冬季以來的激增浪潮，將加州染疫死亡人數大幅推高，29日突破4萬人；加州在疫情爆發初期，曾經是全美控制疫情的模範，但現在卻是全美最多人感染的地方，死亡人數也只是些微少於紐約州

去年此時加州發現第一起確診病例，但現在是每1000居民之中，就有1人因染疫而死亡。29日全加州共641人死亡，使累計死亡人數增至4萬零186人；加州過去一周，平均每天546人死亡，冬季浪潮爆發前的去年11月12日，當時加州平均每天死亡只39人。相隔只是兩個半月，再出巨大悲劇。

紐約州累計死亡4萬2299人，加州的4萬零186人，在50州中排第二，但加州死亡人數仍在高峰期，因此很快就會追過紐約。人口4000萬的加州，是全美第一大州，死亡率是每10萬人中102人死亡，比紐約州每10萬人221死低，也比德州的每10萬人127人死，以及佛羅里達的每10萬人122死低。

加州用了六個月，死亡人數才增至1萬人；接著用了4個月，死亡就增至2萬；然後用了五周，就增至3萬；最後，只用20天，就增至4萬。

在4萬死亡者之中，西裔占了46%，在各族裔中死亡率最高；西裔只占加州人口36%，西裔死亡多，主要是西裔多從事必要行業(essential businesses)，因此在疫情中仍要工作，增加感染機會。兩個月前，加州西裔每10萬人中就有3.5人死亡；現在是每10萬人中就有40死，比兩個月前增加了1100%。

人口1000萬的洛杉磯縣，死亡人數最多，占了全加州死亡的40%。由於洛杉磯縣死亡人數多，停屍間爆滿，屍體要用卡車冷藏。

聖他克拉拉縣 染疫數破10萬

灣區疫情29日也進入一個里程碑，矽谷所在的聖他克拉拉縣(人口200萬)，累計感染人數突破10萬(10萬零468)，成為灣區第一個感染破10萬的縣。縣衛生局檢測及疫苗主任范斯特謝(Dr. Marty Fenstersheib)說：「這是一個不想見到的黑色里程碑。」

聖他克拉拉縣29日有30人死亡，累計死亡人數增至1344人，灣區九縣中最多；80%的死者都是65歲以上。范斯特謝說：「整個社區在努力減少感染和死亡，我們應該記住，每個人都應該努力，不能鬆懈。」

加州29日新增2萬零138確診病例，過去一周平均每天新增2萬1492例，比1月10日平均每天4萬4629例減少了52%，反映出加州的每天感染人數正在大幅下降。截至19日，加州累計確診人數已逼近全美最高的330萬。

洛縣29日的確診病例6452例，仍是全加州58個縣中最多；其次是南加河濱縣1805例，第三是聖地牙哥縣1670例。

加州29日下降至1萬5705人住院，比1月初的高峰減少了28%；加護病人29日是4152人，比1月初的高峰減少了15%。

在灣區，聖他克拉拉縣29日30人死亡，阿拉米達縣22死，康曲柯士達縣3人死亡，聖馬刁縣26人死亡，舊金山9人死亡。

截至28日，全加州已有307萬人接種了疫苗。

加州 紐約州 疫情

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