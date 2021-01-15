加快施打！金山開闢3大疫苗接種中心

舊金山已經施打了過萬劑疫苗。（記者李晗/攝影）

近期，加州疫苗 接種速率較慢持續遭到批評，州長也已經宣布65歲以上的人士可以接種，令大規模的疫苗接種安排備受關注。

1月15日周五，舊金山 官方宣布，將在全市開闢三個大型場地，作為加快疫苗接種的中心。

舊金山馬士孔尼會展中心將會被開闢成為疫苗接種中心。（記者李晗/攝影）

三個場地分別是位於市中心一帶的馬士孔尼會展中心（Moscone Center），位於市區南面一帶、Ocean大道的市立大學主校區（Main Campus），以及東南區域灣景區的SF Market（舊金山Wholesale Produce Market）。

選址的三個地區均是疫情 較為嚴重、確診率較高的地帶。城市西面，像是華裔聚居的日落區等地，確診率、人口密集度相對較低。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，正在極盡所能讓民眾能夠盡快接種疫苗，因為疫苗是結束這場疫情的關鍵。她指出舊金山需要更多的疫苗，建設這些接種中心也能夠隨時讓舊金山準備好。

舊金山向州府喊話，要求獲得更多疫苗。（記者李晗/攝影）

舊金山至今已經獲得了3萬4000劑左右的疫苗，已經施打的數量只有1萬2000多左右，速率較低。衛生部門解釋是因為後勤原因（logistical），包括有些疫苗已經分發去了門診中心，但是門診中心仍然還在加強人手運作，另一個原因是需要預留部分的疫苗，因為疫苗是要打兩次。

三個中心的具體開放日期仍然未有確定，還要視乎疫苗的數量。市長布里德在1月15日周五的疫情簡報會上也直接向州長喊話，一旦疫苗來了，供應充足的情況下，就會開放這些中心。與市府合作的醫療機構包括Kaiser Permanente，舊金山加大，Dignity Health，Sutter Health（加州太平洋醫療中心CPMC）。市府在新聞稿中強調，無論有沒有健康保險，只要是輪到可以打疫苗的人士，都可以接種疫苗。

有不少民眾在社交媒體上抱怨，很難為65歲以上的親友預約，而且目前信息混亂。舊金山市府將會在下周啟用一個新的平台：www.sf.gov/vaccinenotify，民眾可以登錄註冊之後，留下個人信息。屆時一旦輪到自己可以接種疫苗的時候，就會收到郵件提醒。但是短期內而言可能一般民眾都還是需要耐心等待。