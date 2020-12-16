譴責舊金山公立醫院以查克柏格夫婦命名 市議會通過

舊金山市議會通過決議案，譴責總醫院以查克柏格夫婦之名命名。（美聯社）

舊金山 市議會15日高票通過一項決議案，譴責舊金山公立醫院在臉書 執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）與妻子普莉西拉‧陳（Priscilla Chan）於2015年捐款7500萬元後，以他們的名字為醫院命名。

儘管這項沒有約束力決議案不具任何法律效力，也不要求舊金山總醫院做任何事，但決議案共同發起人市議員馬兆明（Gordon Mar）表示，市議會沒有權力撤銷這項決議案。

馬兆明表示，決議案的目的在向公眾傳達一個訊息，即舊金山不是商品，一家為窮困居民成立的公立醫院，不應該以危害公眾健康、散播不實訊息、侵犯他人隱私的社群媒體創辦人之名命名。

馬兆明說：「這家重要的公立醫療機構把命名權賣給出價最高的投標者，而且還是飽受爭議的查克柏格先生和他的臉書，這讓愈來愈多的居民感到憤怒。」

這項決議案以10比1的票數獲得通過，唯一投下反對票的是市議會議長余鼎昂（Norman Yee）。余鼎昂解釋，非牟利機構經常出售命名權刺激捐款，由於舊金山總醫院是市府財產，他無法在沒有進行政策討論的情況下支持這項決議案。不過，他表示，他會支持除去查克柏格的名字，但保留普莉西拉‧陳的名字，

事實上，包括舊金山總醫院部分護士在內，許多民眾早已呼籲總醫院除去查克柏格夫婦的名字，因為他們認為，總醫院大部分的翻新升級費用，都是透過選民批准的10億元公債，由納稅人支付的。