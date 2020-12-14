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灣區第一場冬雨來了！解除乾旱 本周還有更大風雨

編譯組／灣區13日電
本周還會有另一場風雨經過灣區。（Getty Images）
本周還會有另一場風雨經過灣區。（Getty Images）

灣區周末迎來冬季第一場明顯的風雨，解除了許多地區的旱象。國家氣象局表示，本周還會有另一個低氣壓從灣區經過，將帶來更多雨量。

氣象學家賓格曼（Brooke Bingaman）預測，周末的低氣壓離開後，灣區14和15兩日會放晴，16日起會有另一個更潮濕的低氣壓過境，風雨會持續到17日。

賓格曼指出，周末的降雨為灣區帶來期待許久的水分，聖荷西機場累積的雨量已從正常的4%增加到10%。她說：「雖然周末的陣雨改善了旱象，但仍遠低於正常應有的雨量。好消息是，冬季天氣型態已愈來愈明顯。」

賓格曼表示，下一周的天氣型態將會是每兩天有一場風雨出現，例如，周一和周日是晴天，周三和周四會下雨，周五是晴天，周末又會下雨。

賓格曼說：「我們現在正值聖妞現象（La Niña，又稱反聖嬰現象）時期，聖妞現象會將暴風路徑推往太平洋大西北地區（Pacific Northwest），導致當地大量降雨，而灣區正處於太平洋大西北地區的南部邊緣，當風雨往南移動時，灣區天氣就會受到影響。」

賓格曼還指出，適度降雨的好處是，灣區一些被嚴重山火焚燒過的地區不致發生土石流。

賓格曼說：「被山火焚燒過的土壤缺乏水分，意味雨水會迅速流失，導致發生土石流。由於灣區今年發生許多嚴重山火，因此冬季發生土石流的風險變高。」

灣區 山火 機場

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