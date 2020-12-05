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舊金山華埠花園角 12月9日免費新冠檢測

李晗
華埠花園角在12月9日周三舉行檢測活動。（市府海報）
華埠花園角在12月9日周三舉行檢測活動。（市府海報）

為擴大華裔社區的檢測量，舊金山華埠的花園角廣場將再次舉行免費的新冠病毒檢測活動，時間是在12月9日（周三）上10時至下午3時。

想要參與檢測的民眾，可以致電東華醫院預約，號碼是628-228-2828。建議預約之後再前往。

如果沒有預約的民眾，可以選擇在下午1時至3時的時段，直接前往排隊檢測。參與檢測的民眾需要攜帶身份證。檢測點的具體地址是：50 Walter U Lum Pl（林華耀街50號）。

據悉，本次檢測的優先對象包括：華埠散房住客居民，說中文的長者及家庭成員，以及在華埠工作上班的員工（非盈利機構、商鋪、餐廳等員工）。

活動由市政府、東華醫院等共同主辦，獲得市議員辦公室、各個非盈利機構社團的支持。主辦方也希望透過中文傳媒的平台讓更多華裔民眾知悉消息，參與本次免費檢測。

早前花園角廣場已經舉行過類似的面向華裔社區的免費檢測活動。最終數百位的獲得檢測的居民全部呈陰性，沒有確診案例。

華埠市議員佩斯金參與華埠的新冠檢測項目。（本報檔案照片）
華埠市議員佩斯金參與華埠的新冠檢測項目。（本報檔案照片）

12月4日，市府也宣佈了新的居家令，不少的商業活動都要停止，包括戶外用餐。在中文媒體圓桌會議上，衛生局華埠分局局長白幹榮表示，全加州目前絕大部分區域全部都在紫色層級，即疫情情況中最嚴重、最不樂觀的層級。他表示，因為各地的醫療資源都在吃緊，像是ICU的住院床位等，為了避免醫院負荷過重而導致有的病人沒有床位的情況發生，因此必須要緊急採取收緊措施。

白幹榮也說，預計兩周之後，將會有上萬支的疫苗抵達舊金山。但是兩周的時間很長，如果等到疫苗來了才收緊防疫措施，就會太遲，所以現在就要收緊，避免為時已晚。他也說，上萬支的疫苗會先給前線醫護人員以及弱勢長者接種，等到疫苗的數量比較有盈餘的時候，才會輪到普羅大眾。

檢測 華埠 疫苗

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