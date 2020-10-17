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金山確診率1% 抗疫成功 遠勝歐洲 獨步全美

編譯組／灣區16日電
舊金山目的疫情，與全美和歐洲的大城市相比，都顯得控制成功，特別是確診率下降至超低的1%，遠遠勝過其他地方。圖為舊金山一家餐館的戶外就餐區，戶外進餐仍然只限25%開放。(Getty Images)
舊金山目的疫情，與全美和歐洲的大城市相比，都顯得控制成功，特別是確診率下降至超低的1%，遠遠勝過其他地方。圖為舊金山一家餐館的戶外就餐區，戶外進餐仍然只限25%開放。(Getty Images)

專家預期的秋冬第2波疫情，目前已開始在歐洲和美國出現，確診病例增加得極快，顯示第2波疫情來勢洶洶；全美截至15日確診人數突破800萬，死亡人數也增至21.7萬，而且41個州的病例都在增加，其中17個州的單日新增確診數目是自今年春天爆發疫情以來沒有出現過的。

舊金山，公校系統和舊金山州大（州大系統中最大的分校）都沒有重開，學生都只上網；餐館雖然增加了戶外用餐的服務，但戶內進餐只有25%的空間開放；酒吧更完全沒有重開。但舊金山的疫情受控，確診率跌至超低水平的1%。

與歐州相比，舊金山顯得一枝獨秀。歐洲的大城市都已完全重開，學生都回到學校上課，但是因為重開得太急，不少大城市又要重新封城。

巴黎16日起，由晚上9時開始要實施宵禁；倫敦和英國另外七個城市的居民，本周末起禁止與家人接觸，旅遊也要受到限制。

舊金山加大全球流行病學系的羅特福教授(Dr. George Rutherford) 說：「歐洲重開得太快；而且歐洲比舊金山早進入冷天，人們開始返回戶內，因此增加接觸和病毒傳播。」

舊金山截至15日的一周內，病毒檢測的確診率下跌至1%，遠遠勝過歐洲的國家，例如荷蘭目前的確診率是17.3%，西班牙10%，法國7.5%，義大利6.3%，英國5.9%，瑞典2.8%。只有丹麥和芬蘭的1.1%和1.4%與舊金山接近。全美的確診率目前也跌至2.6%。

自春天爆發疫情以來，舊金山一直沒有出現過病例和住院人數漲幅飆升的情況；截至15日為止，這個人口90萬的大城市，累計確診1萬1756例，死亡126人。由於沒有出現大量病例，確診者都可在醫院接受較專注的個人治療。

人口6700萬的法國，14日的單日新增確診達2萬2591例；人口4000萬的加州，14日的單日新增確診只3329例。法國總統馬克宏派出1萬2000名警察，在巴黎和其他八個城市實施宵禁。歐洲已有23萬人死於新冠肺炎，與美國的21.7萬很接近。

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