退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳
理財網站FinanceBuzz報導，對靠固定收入生活的退休族而言，好市多（Costco）雖然通常不提供長者專屬折扣，但從食品、藥品到汽油及眼鏡服務，仍可能省下不少開銷。不過，倉儲式賣場商品分量大、誘惑多，若沒事先規畫，省下的單價可能不及浪費掉的金額。以下七項購物策略，能夠幫助退休族有效運用會員資格。
1.應了解哪些商品及服務真正適合自己。Costco商品涵蓋食品、家用品、保健美容、電子產品、家具、家電及寵物用品，另提供藥房、輪胎、旅遊、驗光、助聽器及加油等。退休族可先盤點經常使用的項目，避免因商品種類多而衝動購物。
2.大包裝不一定比較省。對子女已離家的退休夫妻或獨居長者而言，大包起司、蔬果或麵包未必能在變質前吃完。購買前可計算每盎司、每磅或每件的價格，再與超市小包裝比較。
3.最好列清單再進賣場。Costco商品經常輪換，加上試吃與季節性新品容易讓人多買。退休族可優先購買特價品及真正需要的日用品，避免受「限時上架」氣氛影響，把非必要商品放進購物車。
4.可比較處方藥及成藥價格。退休族可將固定服用的處方藥，與Costco藥房、保險計畫及藥品折扣平台進行比較。止痛藥、維他命等非處方產品，Kirkland Signature大包裝的單顆價格往往較低，但仍須注意有效期。
5.可考慮Costco自有品牌。Kirkland Signature涵蓋食品、保健品、清潔用品及紙製品等，價格通常低於知名品牌。不過，仍應比較成分、規格與單位價格，不能只憑包裝大小判斷是否划算。
6.善用Costco手機應用程式。「Savings」頁面可查看店內優惠、網路折扣及新品資訊，也能查詢旅遊、保險及汽車相關服務。退休族可在出門前確認折扣並安排購物清單，減少臨時支出。
7.購物時順便加油。Costco加油站價格通常具競爭力，但若只為每加侖便宜幾分錢特別開車前往，節省的油錢可能被往返成本抵銷。較實際的做法是配合購物行程加油，並避開尖峰時段。
退休族續約Costco會員前，可回顧過去一年使用情況。如果很少購買大包裝商品，也沒有使用加油、藥房、驗光或旅遊等服務，會員費未必划算；若能有計畫集中採購並善用附加服務，才可能真正省下開銷。
因為Costco商品常輪換，又有試吃與新品吸引人多買，先列清單可鎖定真正需要的特價品與日用品，避免被現場氛圍帶動而增加不必要支出。 對子女已離家的夫妻或獨居長者來說，大包裝可能吃不完而變質，反而浪費。購買前應比較每盎司、每磅或每件單價，再決定是否真的划算。 可回顧過去一年是否常買大包裝，或有使用加油、藥房、驗光、旅遊等服務。若使用頻率低，會員費未必划算；若能集中採購並善用附加服務，才較能省錢。
精華 FAQ
因為Costco商品常輪換，又有試吃與新品吸引人多買，先列清單可鎖定真正需要的特價品與日用品，避免被現場氛圍帶動而增加不必要支出。
對子女已離家的夫妻或獨居長者來說，大包裝可能吃不完而變質，反而浪費。購買前應比較每盎司、每磅或每件單價，再決定是否真的划算。
可回顧過去一年是否常買大包裝，或有使用加油、藥房、驗光、旅遊等服務。若使用頻率低，會員費未必划算；若能集中採購並善用附加服務，才較能省錢。
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