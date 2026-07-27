退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳

Costco烘焙區商品多以大包裝販售，退休族購買前應考量實際食量及保存期限，以免買得便宜卻因吃不完造成浪費。（記者朱敏梓／攝影）

理財網站FinanceBuzz報導，對靠固定收入生活的退休 族而言，好市多 （Costco ）雖然通常不提供長者專屬折扣，但從食品、藥品到汽油及眼鏡服務，仍可能省下不少開銷。不過，倉儲式賣場商品分量大、誘惑多，若沒事先規畫，省下的單價可能不及浪費掉的金額。以下七項購物策略，能夠幫助退休族有效運用會員資格。

1.應了解哪些商品及服務真正適合自己。Costco商品涵蓋食品、家用品、保健美容、電子產品、家具、家電及寵物用品，另提供藥房、輪胎、旅遊、驗光、助聽器及加油等。退休族可先盤點經常使用的項目，避免因商品種類多而衝動購物。

2.大包裝不一定比較省。對子女已離家的退休夫妻或獨居長者而言，大包起司、蔬果或麵包未必能在變質前吃完。購買前可計算每盎司、每磅或每件的價格，再與超市小包裝比較。

3.最好列清單再進賣場。Costco商品經常輪換，加上試吃與季節性新品容易讓人多買。退休族可優先購買特價品及真正需要的日用品，避免受「限時上架」氣氛影響，把非必要商品放進購物車。

4.可比較處方藥及成藥價格。退休族可將固定服用的處方藥，與Costco藥房、保險計畫及藥品折扣平台進行比較。止痛藥、維他命等非處方產品，Kirkland Signature大包裝的單顆價格往往較低，但仍須注意有效期。

5.可考慮Costco自有品牌。Kirkland Signature涵蓋食品、保健品、清潔用品及紙製品等，價格通常低於知名品牌。不過，仍應比較成分、規格與單位價格，不能只憑包裝大小判斷是否划算。

6.善用Costco手機應用程式。「Savings」頁面可查看店內優惠、網路折扣及新品資訊，也能查詢旅遊、保險及汽車相關服務。退休族可在出門前確認折扣並安排購物清單，減少臨時支出。

7.購物時順便加油。Costco加油站價格通常具競爭力，但若只為每加侖便宜幾分錢特別開車前往，節省的油錢可能被往返成本抵銷。較實際的做法是配合購物行程加油，並避開尖峰時段。

退休族續約Costco會員前，可回顧過去一年使用情況。如果很少購買大包裝商品，也沒有使用加油、藥房、驗光或旅遊等服務，會員費未必划算；若能有計畫集中採購並善用附加服務，才可能真正省下開銷。