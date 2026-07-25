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華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

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華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

記者謝雨珊／即時報導
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從洛杉磯搬到灣區Google工作的王同學指出，剛搬到灣區時相當不適應，因為熱愛打...
從洛杉磯搬到灣區Google工作的王同學指出，剛搬到灣區時相當不適應，因為熱愛打扮的她，很喜歡洛杉磯豐富的時尚文化與多元娛樂生活。（示意圖，取自pexels）

根據Business Insider，原在洛杉磯從事新聞工作的華女Erika Lee，今年3月加入AI保險新創公司Corgi擔任品牌負責人，並搬到舊金山。她表示，來到灣區後，深刻感受到AI正以前所未有的速度改變整座城市；最令她意外的是，自己多年累積的新聞背景，在AI時代反而成為最有價值的能力之一。

Lee表示，她在洛杉磯郊區長大，大學畢業後一直投入新聞工作，從地方新聞一路轉戰加密貨幣（Crypto）領域，原本生活穩定，也很喜歡洛杉磯擁有家人、朋友陪伴的生活。

直到今年2月，她突然收到AI保險新創公司Corgi幕僚長透過X發來的私訊，詢問是否有意加入團隊。雖然她當時從未聽過這家公司，但注意到不少加密貨幣產業人才紛紛轉往AI領域，因此決定前往舊金山面談。一周後，她飛往灣區與團隊見面，3月加入公司，也開啟全新人生。

Lee形容，舊金山瀰漫著一股外界難以想像的AI創業熱潮，她每天都能遇見從全美各地搬來灣區加入新創公司的人。

Lee一直認為，自己身為新聞工作者，在滿是工程師與創業者的矽谷會是最不懂技術的人，但加入AI產業後卻發現完全不是如此。她指出，在AI時代，公司競爭的不只是技術，而是「敘事能力」、「品味」以及讓人願意關注產品的能力，「說故事正在成為企業的重要基礎建設」。

Lee提到，包括OpenAI近年都開始招募專門負責企業敘事的人才，協助高階主管及客戶理解AI技術；Rippling更公開招聘「故事策略主管」，Notion也成立專責故事策略團隊。當所有公司都能取得相似的AI模型時，真正的競爭力，反而來自能整合資訊、理解文化、創造意義並說出好故事的人。

她認為，AI時代並未削弱人文背景的重要性，反而讓新聞工作者擅長的能力變得更加珍貴。記者能夠從大量資訊中辨識重點，並將複雜內容轉化成一般人容易理解的故事，這些能力如今正是她負責品牌策略、內容撰寫與編輯工作的核心優勢。

Lee也坦言，自己仍然想念洛杉磯，但搬到舊金山，讓她離開舒適圈。她另分享洛杉磯與舊金山截然不同的文化差異。在洛杉磯，人們初次見面常問的是「你的Instagram是什麼？」聊天內容多圍繞社群形象、人脈與活動；但在舊金山，更多人交換的是LinkedIn或X帳號，人們更在乎的是產品、創意、募資能力與創業構想，而非外表或社群影響力。

不少從洛杉磯搬到灣區的年輕人，初期都面臨文化適應。從洛杉磯搬到灣區Google的王女士表示，相較於講究穿搭、娛樂豐富的洛杉磯，灣區生活相對樸實，大家多以T恤、牛仔褲為主，生活重心幾乎都圍繞工作與科技產業，讓她一開始相當不習慣。

Lee形容，舊金山瀰漫著一股外界難以想像的AI創業熱潮，她每天都能遇見許多從全美...
Lee形容，舊金山瀰漫著一股外界難以想像的AI創業熱潮，她每天都能遇見許多從全美各地搬來灣區加入新創公司的人，大家都希望能成為下一家OpenAI或Anthropic的一員。（示意圖，取自OpenAI官網）

精華 FAQ

  • 她在今年2月收到Corgi幕僚長透過X發來的邀請私訊，隨後前往灣區面談，一周後加入公司。她看見加密貨幣人才大量轉向AI，也想進入這股創業熱潮。

  • 她認為最有價值的不是寫程式，而是敘事能力、品味，以及把複雜資訊轉成大眾能理解內容的能力。這些能力能幫公司建立品牌、吸引關注並傳達產品價值。

  • 她說洛杉磯更重視Instagram、社群形象與人脈活動；舊金山則更常交換LinkedIn或X帳號，談論產品、創意、募資與創業構想，整體生活也更樸實、偏向工作導向。

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