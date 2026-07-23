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崩盤前兆？加州法拍屋數創7年新高 專家這麼說

記者楊青╱即時報導
房地產數據公司ATTOM最新報告，加州今年上半年共有2萬1543戶住宅進入不同階...
房地產數據公司ATTOM最新報告，加州今年上半年共有2萬1543戶住宅進入不同階段的法拍程序，創下7年來新高。圖為法拍屋示意圖。美聯社

房地產數據公司ATTOM最新報告顯示，加州今年上半年共有2萬1543戶住宅進入不同階段的法拍程序（Foreclosure），創7年來新高，居全美第三，僅次於佛州德州。房地產人士分析，此波法拍不代表房價將大跌，但為準備購房者提供更多實惠選擇。

ATTOM報告一出，引發不少民眾擔心2008年金融海嘯前的房市崩跌是否重演。不過，市場分析人士普遍認為，目前法拍增加屬疫情後市場恢復正常的現象，與當年次貸危機有本質不同，反而可能為準備買房或換屋的民眾，帶來更多選擇。

ATTOM統計顯示，全美今年上半年共有22萬7548戶住宅進入法拍程序，同樣創7年新高。其中加州法拍數量占全美約9%；佛州以2萬7494棟居首，德州以2萬2000件棟排第二。

不過，若與金融海嘯期間相比，目前加州法拍數量仍屬歷史低點。2008年至2012年房市危機最嚴重時，加州法拍案件平均數量遠高於目前，如今仍比當年平均水準低約93%。全美整體法拍數量也比金融海嘯時期低83%。

橙縣紀事報地產專家Jonathan Lansner分析指出，最大的不同在於，目前房貸審核遠比2008年前嚴格，銀行放款標準提高，多數近年購屋者財務狀況相對穩健，加上失業率仍維持低檔，因此即使房貸利率偏高，也沒有出現大規模違約潮。

若以房屋數量計算，今年上半年加州平均每374戶住宅有1戶進入法拍程序；全美平均則是每415戶住宅有1戶法拍。法拍率最高的是華府，平均每235戶就有1戶法拍，其次為佛州（每250戶）、南卡（每274戶）。

Jonathan Lansner表示，雖然法拍數增加，但目前加州房市最大的問題，仍是成交量疲弱，而不是屋主大量違約。受到高房價、高房貸利率影響，加州房屋成交量持續低迷，甚至比金融海嘯期間還低。

由於多數屋主仍握有疫情期間取得的低利率房貸，加上多年來房價累積大量增值，即使面臨財務困難，也多半可透過出售房屋獲利，而不必走到法拍這一步。因此目前市場普遍認為，法拍增加主要反映疫情期間政府紓困措施陸續結束，加上部分家庭受生活成本、保險費及貸款支出增加影響，並非金融體系出現系統性危機。

對不少準備購屋的家庭而言，法拍增加是否代表可以進場？地產專家的答案是「有機會，但不代表房價將大跌」。法拍增加代表市場可選擇的房屋逐漸變多，尤其部分銀行法拍屋可能提供比市場行情更具吸引力價格。同時，目前市場競爭已不像疫情期間激烈，不少房屋待售時間拉長，買方議價能力提升，換屋族也更容易同步完成「先賣後買」。

不過，專家提醒，目前房貸利率仍維持相對高檔，每月貸款負擔依然不低，因此購屋決策仍應以自身收入與現金流為優先考量，而非期待法拍潮帶來2008年式的大幅降價。

精華 FAQ

  • 因為ATTOM數據顯示，加州上半年有21543戶住宅進入法拍程序，創7年新高，讓外界擔心房市是否會重演2008年崩盤情況。

  • 專家指出，現在房貸審核比2008年前嚴格，失業率也維持低檔，多數屋主仍有低利率貸款與房屋增值緩衝，因此法拍增加不等於系統性危機。

  • 法拍屋變多代表市場選擇增加，部分價格可能更具吸引力，且目前競爭較疫情期間緩和，買方議價空間提升，但房貸利率仍高，仍須審慎評估。

加州 德州 佛州

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