走路5大錯誤 恐危害健康

走路也可是一種社交方式，和親友一起，特別是陪伴長者走路，能幫助他們改善平衡能力、反應速度，降低跌倒風險。（取自聯邦疾控中心臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 邊走邊滑手機會分散注意力，增加跌倒與頸背肩傷害風險。

邊走邊滑手機會分散注意力，增加跌倒與頸背肩傷害風險。 重點二： 穿合腳且前掌寬裕的步行鞋，能提供支撐並改善步態。

穿合腳且前掌寬裕的步行鞋，能提供支撐並改善步態。 重點三：走路應搭配重訓等活動，並維持速度與持續性才有效。

紐約郵報報導，走路是最簡單的運動，也是整理思緒的好方法，然若走錯方式，可能弊大於利。新書「走路（Walk）」作者、物理治療博士麥克道爾（Milica McDowell）接受福斯數位新聞訪問時表示，走路能改善全身系統，包括腸胃、肌肉骨骼、心理健康 與賀爾蒙狀態等，然一些常見錯誤可能讓效果打折，甚至傷害健康。

錯誤一：邊走邊滑手機

邊走邊滑手機「非常危險」，因會對周遭環境警覺性下降，容易發生意外，走路時最好將手機調成「勿擾模式」。此外，低頭滑手機會讓頸部長時間向下傾斜，增加頭部重量，「從上到下」改變姿勢。「若飽受頸痛、背痛或肩膀痛困擾，這可能是原因之一。」

錯誤二：穿錯鞋子

走路時應穿專門替步行設計的鞋子，才能提供足部支撐、保護肌肉骨骼。麥克道爾指出，理想的鞋子應「符合腳型」，尤其前腳掌空間要夠寬，腳趾之間有足夠空間自然展開，如此能活化更多足部肌肉，形成「更健康的步態」。她並指出，超過60%的成年人穿著不合適的鞋碼，不同品牌尺寸差異極大，最好由專業人士協助量腳，找到最合適的尺寸。

錯誤三：運動不均衡

走路可鍛鍊到支撐穩定性和靈活性的重要肌肉，包括有助於推動身體穩定前進的臀肌，但不應成為唯一的運動，可加入重量訓練或其他活動，幫助預防過度使用傷害風險、改善平衡感與提升體能。「健康的生活方式包括足夠水分、均衡營養和充足睡眠，走路可加入其中」麥克道爾說，可將走路與舉重、匹克球、舞蹈等運動結合，打造更均衡的健康計畫。

錯誤四：忽略走路速度

麥克道爾表示，走路是第六項生命徵象（vital sign），與血液、心率、體溫等指標同樣重要。若步行速度開始變慢，可能是潛在健康問題的徵兆，這些健康問題甚至恐「七年後才出現」。大多數人的步行速度約為每分鐘90到100步，相當於時速三哩左右。若想增加效益，她建議可提高到「每分鐘120至130步，時速約3.5至四哩」，如此一來能消耗更多熱量，幫助減重。

錯誤五：沒有持之以恆

每天走路帶來的好處，遠比一周只走一、兩次大得多。麥克道爾將走路比喻為刷牙，是「每天都要做的基本保健」。她也打破「日走萬步」的迷思，建議依自身狀況找到適合的目標，也許每日5500步至7500步即可。

麥克道爾指出，愈來愈多人開始發現，不一定要在健身房將自己操到汗流浹背，一些相較溫和、持續性活動，對身心健康都有幫助。她建議善用零碎時間走路，累積起來同樣有效。

走路是人人都可做的運動，然專家提錯誤的走路方式可能傷害健康。（取自聯邦疾控中心臉書）