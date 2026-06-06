走路5大錯誤 恐危害健康
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紐約郵報報導，走路是最簡單的運動，也是整理思緒的好方法，然若走錯方式，可能弊大於利。新書「走路（Walk）」作者、物理治療博士麥克道爾（Milica McDowell）接受福斯數位新聞訪問時表示，走路能改善全身系統，包括腸胃、肌肉骨骼、心理健康與賀爾蒙狀態等，然一些常見錯誤可能讓效果打折，甚至傷害健康。
錯誤一：邊走邊滑手機
邊走邊滑手機「非常危險」，因會對周遭環境警覺性下降，容易發生意外，走路時最好將手機調成「勿擾模式」。此外，低頭滑手機會讓頸部長時間向下傾斜，增加頭部重量，「從上到下」改變姿勢。「若飽受頸痛、背痛或肩膀痛困擾，這可能是原因之一。」
錯誤二：穿錯鞋子
走路時應穿專門替步行設計的鞋子，才能提供足部支撐、保護肌肉骨骼。麥克道爾指出，理想的鞋子應「符合腳型」，尤其前腳掌空間要夠寬，腳趾之間有足夠空間自然展開，如此能活化更多足部肌肉，形成「更健康的步態」。她並指出，超過60%的成年人穿著不合適的鞋碼，不同品牌尺寸差異極大，最好由專業人士協助量腳，找到最合適的尺寸。
錯誤三：運動不均衡
走路可鍛鍊到支撐穩定性和靈活性的重要肌肉，包括有助於推動身體穩定前進的臀肌，但不應成為唯一的運動，可加入重量訓練或其他活動，幫助預防過度使用傷害風險、改善平衡感與提升體能。「健康的生活方式包括足夠水分、均衡營養和充足睡眠，走路可加入其中」麥克道爾說，可將走路與舉重、匹克球、舞蹈等運動結合，打造更均衡的健康計畫。
錯誤四：忽略走路速度
麥克道爾表示，走路是第六項生命徵象（vital sign），與血液、心率、體溫等指標同樣重要。若步行速度開始變慢，可能是潛在健康問題的徵兆，這些健康問題甚至恐「七年後才出現」。大多數人的步行速度約為每分鐘90到100步，相當於時速三哩左右。若想增加效益，她建議可提高到「每分鐘120至130步，時速約3.5至四哩」，如此一來能消耗更多熱量，幫助減重。
錯誤五：沒有持之以恆
每天走路帶來的好處，遠比一周只走一、兩次大得多。麥克道爾將走路比喻為刷牙，是「每天都要做的基本保健」。她也打破「日走萬步」的迷思，建議依自身狀況找到適合的目標，也許每日5500步至7500步即可。
麥克道爾指出，愈來愈多人開始發現，不一定要在健身房將自己操到汗流浹背，一些相較溫和、持續性活動，對身心健康都有幫助。她建議善用零碎時間走路，累積起來同樣有效。
因為會降低對周遭環境的警覺性，增加意外風險；低頭還會讓頸部長時間前傾，進一步造成頸痛、背痛或肩膀不適。 應選專門為步行設計、能支撐足部的鞋款，且前掌空間要夠寬，讓腳趾能自然展開；必要時可請專業人士協助量腳。 因為走路雖能訓練穩定與靈活相關肌群，但若只靠走路，可能增加過度使用傷害；搭配重訓、球類或舞蹈更能提升平衡與體能。
精華 FAQ
因為會降低對周遭環境的警覺性，增加意外風險；低頭還會讓頸部長時間前傾，進一步造成頸痛、背痛或肩膀不適。
應選專門為步行設計、能支撐足部的鞋款，且前掌空間要夠寬，讓腳趾能自然展開；必要時可請專業人士協助量腳。
因為走路雖能訓練穩定與靈活相關肌群，但若只靠走路，可能增加過度使用傷害；搭配重訓、球類或舞蹈更能提升平衡與體能。
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