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移民局嚴查此類簽名 綠卡、工卡等申請直接被拒暴增9倍

洛杉磯訊
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移民局近日報告稱，因簽名導致的申請拒簽數量大幅飆升。（示意圖取自Unsplash...
移民局近日報告稱，因簽名導致的申請拒簽數量大幅飆升。（示意圖取自Unsplash.com)

移民局近日報告稱，因簽名導致的申請拒簽數量大幅飆升。一項移民新規將於7月10日生效，移民局未來審核申請時，若發現缺少有效簽名，即使案件已被受理，也可直接拒批，且可能不退還申請費。

據Nepyork新聞網等綜合報導，移民局日前在「聯邦公報」（Federal Register）公布數據顯示，與簽名相關的拒簽數量，從2021年的300起增至2025年的2953起，暴增約9倍。五年內，平均每年因簽名錯誤拒簽量為1192起。

根據政策，有效簽名是指個人確認申請內容及支持文件、認可提供的資訊、並保證提交內容真實無誤後，做出的任何手寫標記或符號。簽名無需清晰可辨、無需使用英文，即使「X」或類似標記是申請人常用的簽名方式，也可使用。移民局表示，只要副本源自原始手寫簽名，即使經過複印、掃描、傳真或電子複製也能接受。但是，除非另有明確規定，否則不接受使用打字機、文字處理軟體、印章、自動筆或類似設備產生的簽名。

文件提到，移民局近年審理大量涉及偽造或不當簽名案件，僅行政上訴辦公室（AAO）就處理758件因「複製簽名」遭拒絕的上訴案。案例顯示，公司主管在空白紙上先簽名，再由下屬把簽名複製到至少20份工作簽證申請表；另有顧問公司在約3000移民申請中，直接貼上相同簽名圖檔。

移民局規定，所有申請必須完整填寫並附上有效簽名，根據法規，任何缺少簽名或包含無效簽名的申請都將被駁回。該機構強調，一旦申請被拒，不會為申請人提供更正或「補救」簽名機會。申請人必須重新提交包含有效簽名的完整申請，並再次滿足所有申請要求，包括支付相關費用。即使申請最初被接受，如果正式審查過程中發現簽名有問題，移民局仍可拒絕該申請。

對誰能代簽，移民局給出嚴格說明。14歲以下的申請人，父母可代表其簽名，但需提交出生證明或收養判決書等文件以證明親子關係。法定監護人也可代表14歲以下的兒童、或精神不健全人士簽名，但必須提供官方文件證明其法律授權。

對因疾病或失去行為能力而無法簽字的成年人，移民局在極少數情況下接受「持久授權書」（Durable Power of Attorney），但必須證明該文件在適用州具法律效力，通常需提供支持性證據，例如醫生出具的證明。對提交移民申請的公司和其他法人實體，只有獲得授權的個人才能代表該組織簽署文件。這些授權人員包括公司高層主管、合夥人、內部法律顧問、人力資源高層、受託人或其他有權代表該實體簽署法律文件的員工。

數據顯示，因簽字問題拒簽數量增幅最大的是2023年至2025年。移民權益倡導者認為，申請數量激增可能與文件處理自動化程度的提高有關，能夠比往年更有效識別不合規的簽名。

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