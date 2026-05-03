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飯店自助餐炒蛋是微波膠狀物？網友「我的胃口全毀了」

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一名在連鎖飯店工作的女子，在 Tik Tok示範自助餐「免費炒蛋」的過程 。(示...
一名在連鎖飯店工作的女子，在 Tik Tok示範自助餐「免費炒蛋」的過程 。(示意圖，取自Pexels/Steward Masweneng)

紐約郵報報導，近期許多經常出差旅遊、或對飲食稍有要求的旅客正集體陷入焦慮，原因在於他們發現了飯店大廚準備自助餐「免費炒蛋」的流程，紛紛直呼這製作過程簡直令人「反胃」。雖然早餐是免費供應，但看過影片的饕客們表示，這代價實在太沉重。

這場風波起因於一名在某連鎖飯店廚房工作的員工伊莉莎白（Elizabeth Emmert，簡稱Liz）。她在一段觀看次數高達1200萬次的短影音中寫道：「跟我一起做飯店炒蛋吧」，並在影片開頭警告：「看完之後，你可能再也不想吃這道菜了。」

影片中，Liz並未從冰箱拿出任何一盒新鮮雞蛋，而是不知從何處掏出一個裝滿「黃色膠狀物」的密封塑膠袋，直接丟進微波爐中。

經過幾分鐘加熱，袋中原本黏稠的液體變成了海綿狀固體。Liz隨後用剪刀剪開塑膠袋，將內容物倒入黑盤，接著使用金屬壓碎器將那團鬆軟的塊狀物壓碎，使其外觀看起來像極了炒蛋，過程中完全沒有添加任何起司、蔬菜或調味料。

不出所料，這種簡略且毫無食慾可言的製作程序讓廣大網友感到強烈不適。一名被嚇壞的網友留言問道：「這到底是什麼鬼？」另一位食客則哀號：「好吧，我的胃口全毀了。」

儘管飯店這種既危險又倒胃口的蛋料理製程引發不少批評，但仍有一群意志堅定的食客表示完全不在意。一位大膽的網友留言：「難道只有我不覺得這種備餐方式有問題嗎？只要好吃就行，我不在乎他們怎麼做的。」另一位房客也附和：「反正是住房免費送的，我沒什麼好抱怨的。」更有網友大喊：「閃開，我根本不在乎，快把我的免費飯店早餐拿過來！」

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