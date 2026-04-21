喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意

最新研究指出，隨著年齡增長，日間小睡可能成為一項可被追蹤的健康警訊，反映潛在疾病或身體機能衰退。（示意圖由ChatGPT生成）

一項最新研究指出，隨著年齡增長，日間小睡（napping）可能成為一項可被追蹤的健康警訊，反映潛在疾病或身體機能衰退。由麻州 最大醫院系統Mass General Brigham與拉什大學醫學中心（Rush University Medical Center）合作的研究，追蹤1338名年長者19年，分析其日間小睡習慣與死亡率之間的關聯。結果顯示，小睡時間較長、頻率較高，以及偏好在早晨小睡者，其死亡率均較高。

相關研究日前發表於「美國醫學會網絡開放期刊」（JAMA Network Open）。研究主要作者、高晨露（音譯，Chenlu Gao）表示，過去已有研究指出，晚年過度日間小睡，與神經退化、心血管疾病 及更高的疾病負擔相關，但多數研究依賴受試者自我回報，缺乏對小睡時間點與規律性的客觀測量。她指出，本研究是少數透過客觀數據，顯示小睡模式與死亡率之間存在關聯的研究之一。

過往研究指出，約有20%至60%的老年人會進行日間小睡。適度的小睡可暫時緩解疲勞並提升警覺性，但在老年階段出現過度白天嗜睡，已被發現與多種健康問題相關。然而，針對小睡與健康關係的研究仍相對不足，也缺乏關於小睡發生時間、每日變化及規律性的客觀數據。

為填補這一缺口，研究團隊採用拉什記憶與老化計畫（Rush Memory and Aging Project）的數據。該計畫自1997年啟動，主要針對美國伊利諾州北部的年長族群，研究其認知功能與神經退化情況。自2005年起，參與者需連續10天佩戴手腕活動監測器，以記錄休息與活動數據。研究人員從這些數據中提取睡眠資訊，進一步分析小睡時長、頻率、發生時間及每日變化。

截至2025年，研究共累積1338名參與者、長達19年的追蹤資料。研究團隊分析初始評估時的小睡模式，並與後續19年間的全因死亡率進行比對。結果顯示：日間小睡時間越長、次數越多，以及習慣在早晨小睡者，其死亡風險均顯著較高。其中，每增加1小時日間小睡，死亡風險約上升13%；每天每增加一次小睡，死亡風險約上升7%；而早晨小睡者的死亡風險，則比下午小睡者高出約30%。相較之下，小睡時間的不規律性，與死亡風險之間並未觀察到顯著關聯。

高晨露強調，該研究顯示的是「相關性」，並非「因果關係」。過度日間小睡更可能是潛在疾病、慢性病、睡眠障礙或生理時鐘失調的表現，而非直接導致死亡的原因。她表示，在確認小睡模式與死亡率之間存在顯著關聯後，未來可進一步推動透過可穿戴裝置進行日間小睡監測，以預測健康狀況並及早介入，防止身體機能進一步惡化。