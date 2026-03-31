男性壯陽巧克力 因含未申報助勃起成分被召回

Fantasy春藥巧克力產品外包裝。（FDA）

美國食品藥物管理局（FDA ）日前宣布，加州 成人用品公司Gear Isle自願召回兩款男性增強性能力巧克力產品，原因是產品被驗出含有未申報的處方藥活性成分：西地那非（Sildenafil）及他達拉非（Tadalafil），恐對特定用藥族群構成嚴重健康風險。

據abc7電視台報導，此次召回產品包括「Gold Lion Aphrodisiac Chocolate Male Enhancement Sachet」與「Ilum Sex Chocolate Male Sexual Enhancement Booster」，均以膳食補充品名義透過公司官網在全美販售。

FDA指出，西地那非與他達拉非屬於第五型磷酸二酯酶（PDE-5）抑制劑，主要作用為抑制體內相關酵素活性，增加生殖器官血流量，常用於治療男性勃起功能障礙，亦為壯陽藥主要成分之一。該機構警告，若產品含有未標示的上述成分，可能與含硝酸鹽類藥物產生交互作用，導致血壓驟降，甚至危及生命。尤其是因心臟疾病服用硝酸鹽藥物的患者，風險更為顯著。

在副作用方面，攝入西地那非與他達拉非，常見症狀包括頭痛、消化不良及鼻塞；其中他達拉非另可能引發背痛及上呼吸道感染，而西地那非在極少數情況下可能造成視力喪失。

FDA表示，截至目前為止，尚未接獲與此次召回產品相關的不良反應通報。總部位於西沙加緬度（West Sacramento）的Gear Isle已呼籲購買相關產品的消費者立即停止使用，並可透過公司官網申請退款。FDA同時提醒，若使用後出現任何不適，應儘快就醫檢查。