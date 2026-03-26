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救救賭城 2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

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拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

洛杉磯KTLA 5報導，為了吸引更多遊客回流，甚至激發當地居民的度假慾望，拉斯維加斯正興起一波新的行銷攻勢。美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）宣布，旗下兩家最具代表性的地標建築—盧克索（Luxor）與神劍（Excalibur）酒店，將正式推出全新的「全包式」度假體驗。

這項針對盧克索與神劍酒店設計的全包式套案，雙人兩晚住宿起價為330美元（外加稅金）。該價格整合了客房住宿、度假村規費、餐飲、娛樂表演以及停車費用，主打「一價到底」的便利性。

來自當地的遊客道森（Eli Dawson）對此表示：「這價格相當不錯。我研究了一下，雖然大約是平時單晚房價的兩倍，但如果包含三餐外加兩場表演，這絕對是一筆划算的交易。」

美高梅集團此舉正值拉斯維加斯旅遊業面臨變革之際。數據顯示，2025年拉斯維加斯共接待約3850萬名遊客，較前一年下降了約7.5%。

為了強化競爭力，該套案內容包含：

•餐飲服務：每人於住宿期間可享用六餐，涵蓋美高梅旗下多家酒店（包括美高梅大酒店、曼德勒海灣酒店及紐約-紐約酒店）的各類餐廳。

•娛樂饗宴：贈送兩張表演門票，可選擇「藍人組」（Blue Man Group）、「胡蘿蔔頂」（Carrot Top）或「澳洲雷霆猛男秀」（Thunder from Down Under）等知名節目。

•感官刺激：喜愛冒險的遊客可獲得兩張「大蘋果雲霄飛車」（The Big Apple Coaster）搭乘券，體驗時速超過60英里的極速快感。

常客強森（Kennan Johnson）指出，這項優惠將成為她再次造訪的動力。她直言，近年來拉斯維加斯的消費水準大幅提高，「單是兩張秀票可能就要價120到150美元，加上餐費，這套票非常有誠意。」

強森認為，過去拉斯維加斯較少見到這類服務，這或許是近期觀光人數下滑的原因之一，「這種全包式的優惠絕對能有效吸引人們回來。」

這項全包式套裝行程必須透過美高梅集團官方管道直接預訂。若想延長假期，消費者可採取連續購買多組套案的方式。該方案目前已開放預約，入住日期從4月6日起，且不設平假日限制。

拉斯維加斯盧克索（Luxor）酒店。（Luxor官網）
拉斯維加斯盧克索（Luxor）酒店。（Luxor官網）

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