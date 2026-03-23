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加州車輛失竊率全美第一 這款車最易被盜

洛杉磯訊
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本田Accord車款，躍居2025年度被盜最多的汽車。(本田汽車網頁）
本田Accord車款，躍居2025年度被盜最多的汽車。(本田汽車網頁）

最新全美數據顯示，車輛竊盜案件近年大幅下降，而加州雖然失竊數量仍居全美之首，但整體案件數也明顯下滑；同時，部分特定車款仍持續成為竊賊鎖定的主要目標。

全國保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau，NICB）指出，2025年全美汽車與卡車失竊數量降至數十年來最低水準，顯示整體治安在此類犯罪上有所改善。不過，對於個別受害車主而言，情況依然嚴峻。NICB表示，2025年全美共有65萬9880名車主遭遇車輛被盜，相當於平均每48秒就有一輛車被偷。

從地區來看，加州仍是車輛竊盜最頻繁的州。2025年全州共通報13萬6988起車輛失竊案件，雖較2024年的18萬2266起下降約25%，但整體數量仍居全美之首。

在都會區方面，加州的灣區（Bay Area）與貝克斯菲（Bakersfield）地區，成為全美人均車輛失竊率最高的兩個地區。過去長期位居第一的田納西州曼菲斯（Memphis），則在2025年降至第三位。

數據同時顯示，不同車款被盜風險差異明顯。NICB指出，連續第三年，最常被偷的車款為現代（Hyundai）Elantra。分析指出，自2020年起，現代與起亞（Kia）部分車款因安全漏洞成為竊賊鎖定對象，相關竊車教學影片在TikTok等社群平台廣泛流傳，進一步助長犯罪行為。為因應問題，現代汽車在全美各地設立臨時升級服務站，為受影響車主提供防盜軟體升級；起亞則於2023年底宣布相關安全強化措施。

相關措施已初見成效。數據顯示，2024年現代Elantra失竊數量超過4萬8000輛，但2025年已降至不到一半，顯示防盜技術提升後，相關車款失竊情況明顯改善。該型車輛在加州的失竊率降到第四，本田Accord則為加州2025年度失竊最多的車型。

此外，儘管整體車輛失竊案件呈現下降趨勢，但部分新型態犯罪有回升跡象。包括加州柏克萊（Berkeley）以及田納西州納許維爾（Nashville）周邊地區的執法單位指出，近期針對汽車觸媒轉換器的竊盜案件可能再度增加，主要原因在於其中含有高價值的貴金屬，成為不法分子鎖定的目標。

整體而言，雖然車輛竊盜案件已顯著下降，但加州仍為全美最嚴重地區之一，且犯罪手法持續變化，相關風險仍不容忽視。

現代Elantra。（示意圖，取自現代汽車經銷商網）
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