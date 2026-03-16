加州公路巡警在一起致命車禍現場呆坐3分鐘... 未通報

洛杉磯縣檢察官16日宣布，前加州公路巡警局（CHP）警員及另一輛車的女性駕駛，因涉及致命車禍，共造成4人死亡，雙雙被控二級謀殺罪。(示意圖取自CHP官網）

據洛杉磯KTLA電視新聞報導，洛杉磯縣檢察官辦公室16日宣布，前加州 公路巡警（CHP）警員及另一輛車的女性駕駛，因涉及2025年在諾瓦克（Norwalk）605號公路發生的致命車禍，共造成四人死亡，雙雙被控二級謀殺罪。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）在記者會上表示：「這是一項極其詳盡、嚴謹且徹底的調查。我們檢視了所有相關監控畫面，分析了所有可取得的證據，最終認定，本案最適當的指控是我們能提出的最重罪名：二級謀殺。」

事故發生於2025年7月19日，涉及一輛CHP巡邏車、一輛日產（Nissan ）轎車及一輛起亞（Kia）轎車，三輛車當時均沿605號公路南向行駛，事故地點位於105號交流道北側。

檢方指控，當時24歲的前CHP警員羅德里格斯（Angelo Rodriguez）以每小時約130英里的速度在共乘車道超速行駛，未開啟警示燈或鳴笛，巡邏車擦撞到一輛日產車，致該車故障停在二號車道，隨後被起亞車撞上並起火燃燒。

事故現場影片顯示，日產車在被撞擊後瞬間起火，車內受困的四名乘客全部喪生，起亞車內兩名乘客受重傷，其中包括該車司機，27歲的薩爾梅隆（Iris Salmeron）。檢察官辦公室表示，調查顯示，薩爾梅隆在事故發生時涉及酒駕。

遇難者年齡都為24歲，身分確認為Julie Harmori、她的男友Armand Del Campo，以及兩人的朋友Jordan Partridge與Sam Skocilic。

受害者Julie Harmori的姨媽Kathy Stickel表示，事故發生後，Jordan Partridge曾在車輛故障、等待救援期間打電話給母親，「話說到一半，電話就斷了。」

羅德里格斯在事故中未受傷，但霍克曼透露，他在關閉巡邏警車錄音系統前，先將車停在右側緊急車道。「他在那裡坐了三分鐘，沒有立即通報剛發生的事故，也沒有採取任何措施處理被他撞壞的日產車。」霍克曼說，「他甚至下車檢查自己的車輛，但巡邏車仍能行駛。他開走了車，未開警示燈、鳴笛，也未啟動車內錄音系統，所以當時說了什麼無從得知。」

霍克曼表示，大約一分鐘後，羅德里格斯才撥打調度中心通報事故，但未提及自己涉入其中。

目前，羅德里格斯已被加州公路巡警解雇，他與薩爾梅隆均面臨二級謀殺罪指控。霍克曼指出：「無論是薩爾梅隆，還是前警員羅德里格斯，都可能面臨最高終身監禁的刑期。」

截至16日，兩被告均被拘押，所設保釋金都為400萬美元。