男子手持鐵鍬闖中餐館 襲擊華人老板「要殺死所有人」

奧蘭多訊
男子手持鐵鍬闖中餐館， 襲擊華人老板，稱「要殺死所有人」。（谷歌地圖）
男子手持鐵鍬闖中餐館， 襲擊華人老板，稱「要殺死所有人」。（谷歌地圖）

一名男子日前闖進一家中餐館，他手持鐵鍬砸毀廚房所有設備，並襲擊華人老板，同時大喊「要殺死店內所有人」。男子稱自己是「先知」，指出所有中餐館將在7月6日釋放新病毒傳播。此人目前已被警方逮捕，面臨多項重罪指控。

據FOX等多家媒體綜合報導，事件發生在佛羅里達州（Florida）奧蘭多（Orlando）一家「珍珠中餐館」（Pearl's Chinese Restaurant）。案發時間是2月23日，具體地點位於5438 Central Florida Parkway。調查人員指出，嫌疑人聲稱自己試圖阻止一種新的新冠病毒株傳播。

當局公布的逮捕文件顯示，案發當天，警方接獲一起嚴重毆打案件的911報警電話，趕赴現場後逮捕43歲的嫌疑男子理查德·賈維斯（Richard Jarvis）。調查人員稱，他在襲擊過程中毆打餐廳老闆。

沒有具名的華人餐館老板告訴警方，賈維斯最初試圖從餐廳後門闖入，他大喊「要殺死裡面所有人」。後門被鎖住後，賈維斯繞到前門闖入餐館，直奔廚房，他手持鐵鍬砸毀食物、廚 m房設備，造成數千美元的經濟損失。餐館老板發現男子的暴力行為後試圖躲藏，但賈維斯用鐵鍬擊中老板背部，並威脅稱「如果你要跑，我現在就殺了你。」

附近另一家店的老闆特雷霍（Vanessa Trejo）表示，暴力事件發生時，她正在這家餐廳吃飯，「那傢夥拿著一把鐵鍬，揮舞著攻擊人們。」特雷霍隨後聽到呼救聲「救命、救命」，立即撥打911報警。特雷霍表示，餐館員工最初看到男子在外自言自語時已鎖上後門，但對方仍從正門闖入。「我們真的很害怕，這種事情以前從未發生過。」事發後，商場內多個商鋪加強安保措施，包括鎖好前後門。

警方報告指出，賈維斯當時在現場叫囂，稱他必須毀掉這家餐館。還大聲呼喊，「所有中餐館將在7月6日釋放新的變種病毒，我是先知，我在拯救大家。」警方隨後將其制伏並逮捕。據悉，賈維斯目前關押候審，他被控涉嫌嚴重毆打（aggravated battery）、刑事破壞（criminal mischief）以及持武器入室盜竊（burglary of a structure with a weapon）等多項罪名。報導中沒有提到嫌疑人更多信息，也沒有指出此人是否有精神疾病等問題。警方表示，案件仍在進一步調查中。

顧客Clifton Hall表示，案發後，他們最關心老板的康復和心理安全，「現在每一個走進餐館的人，都會讓他感到緊張，但我們會守望相助。」Hall希望社區支持能讓中餐館店主重拾安全感，「人們互相關心，這件事也可能帶來一些正面影響。」

世報陪您半世紀

中餐館

上一則

華人家有自閉兒 音樂、繪畫、開飛機 走出一片天

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

