中東局勢急遽升溫 洛杉磯警加強巡邏

因應中東局勢急遽升溫，洛杉磯市警局已在全市宗教場所及其他敏感地點加強巡邏。（取自洛市警局LAPD臉書）
川普政府28日凌晨對伊朗發動軍事打擊，中東局勢急遽升溫。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）宣布，洛杉磯市警局已在全市宗教場所及其他敏感地點加強巡邏。州府亦啟動跨部門監控機制，強調目前尚無針對加州的具體或可信威脅，但將持續保持高度警戒。

據ABC 7電視台報導，貝斯指出，市府正密切關注中東軍事行動可能對洛杉磯地區公共安全造成的影響。她表示，目前沒有任何具體威脅情報，但警局已在宗教場所、社區空間及其他重點區域增加巡邏警力，確保市民安全。她同時呼籲民眾以和平方式表達意見。

在美方對伊朗發動空襲數小時後，以色列北部傳出爆炸聲。以色列當局表示，正攔截來襲飛彈。行動團體ANSWER Coalition宣布，將在全美多城市發起「反對川普對伊朗開戰」示威，包括在洛杉磯市政廳外的集會。

加州州長紐森辦公室也表示，加州正密切監控伊朗及周邊地區局勢。州府國土安全與緊急事務團隊已與聯邦夥伴合作，為可能對本州造成的影響做好準備。州威脅評估中心正與地方執法機關積極協調。目前並無針對加州的具體或可信威脅，但當局將持續保持警戒。

南加州部分民主黨籍國會議員反對軍事打擊伊朗。聯邦眾議員Sydney Kamlager-Dove批評，總統未經國會授權、也未獲美國人民批准，便將美國再次捲入中東戰爭。她指出，在通膨壓力、全國就業流失與其他內政挑戰下，對伊朗動武恐讓局勢更加動蕩，並危及該地區4萬美國人及無數平民安全。

共和黨方面則多數對川普下令對伊朗展開大規模作戰表示支持，認為此舉有助削弱伊朗政權並為當地人民帶來轉機。參院多數黨領袖熊恩（John Thune）讚揚總統的決定，並肯定美軍官兵在行動中展現的勇氣。

川普 加州 以色列

