華女路上停車幫助陌生男 不料對方竟有這企圖

中東劫匪敵不過大叔，跑向同夥接應的車。（徐女士提供）

洛杉磯 一華人女子，日前目睹劫匪搶奪被害人項鍊，嫌疑人疑似中東男。華女表示，自己曾遭遇類似案件，開車途中遇到有人攔車求助，不料卻是拿著假首飾企圖行騙。

洛杉磯縣西柯汶那市居民徐女士，2月18日目擊華人超市 門口發生一起搶劫金項鍊的案件，嫌犯是中東男子，手持假項鍊、手鏈，試圖以假亂真，乘機奪走被害人身上價值不菲的黃金項鍊。

徐女士回憶，類似事件之前曾發生在自己身上。她當時與朋友開車駛離高速路，被一名疑似中東男子招手攔下，「我以為對方需要幫助，就停下車。」徐女士敘述，男子開一輛白色汽車，車內還坐著其他乘客，男子稱可以出售便宜黃金，「我一聽就知道是騙子，不會相信，陌生人大馬路上攔車說要賣黃金，怎麼可能？」徐女士當場駕車離去，不再與對方糾纏，隨後報警。

18日，她當場目擊同樣是一中東男子，試圖將假項鍊贈送給受害者，「該中東男的本意，應該是順走受害者脖子上的真項鍊」。據這起案件中的被害人陳述，嫌犯當時手中還揣著多張百元美鈔，見面後就遞了一張給他，「估計是想以此迷惑我，表示他有錢，不是騙子，讓我把錢拿著。」嫌犯逃跑後，被害人報警並將百元美鈔作為證據交給警察，這張紙幣後被證實是假幣。

此外，被害人還將嫌犯案發時贈與的假項鍊一併上交警察。徐女士說，受害者的真黃金項鍊很重，但騙子的項鍊很輕，顏色也很淺，一看就不是真品。

徐女士指出，被搶劫的華人大叔穿著樸素，外套陳舊掉色，案發這天氣溫較低，他身穿裡三層外三層，項鍊戴在最裡面，並沒有顯露在外。「警察當時分析，劫匪為何會盯上大叔，還知道他戴著貴重項鍊。」據徐女士陳述，警察認為嫌疑人應是慣犯，並懷疑被害人逛超市時就可能被對方盯上，發現脖子上戴有黃金項鍊，「不過華人大叔說，他逛超市時，沒太注意這個人有沒有跟著他。」

西柯汶那市議員吳桐淮指出，這起案件涉詐騙 團夥，其成員基本上都是中東籍人士。他們以假珠寶為名接近被害人，騙不到就搶。目前警方已經掌握線索，等待抓捕收網時機。