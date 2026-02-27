我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華裔三寶爸遇小車禍 下車後遭對方冷血撞死

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

華女路上停車幫助陌生男 不料對方竟有這企圖

記者邵敏／洛杉磯即時報導
中東劫匪敵不過大叔，跑向同夥接應的車。（徐女士提供）
中東劫匪敵不過大叔，跑向同夥接應的車。（徐女士提供）

洛杉磯一華人女子，日前目睹劫匪搶奪被害人項鍊，嫌疑人疑似中東男。華女表示，自己曾遭遇類似案件，開車途中遇到有人攔車求助，不料卻是拿著假首飾企圖行騙。

洛杉磯縣西柯汶那市居民徐女士，2月18日目擊華人超市門口發生一起搶劫金項鍊的案件，嫌犯是中東男子，手持假項鍊、手鏈，試圖以假亂真，乘機奪走被害人身上價值不菲的黃金項鍊。

徐女士回憶，類似事件之前曾發生在自己身上。她當時與朋友開車駛離高速路，被一名疑似中東男子招手攔下，「我以為對方需要幫助，就停下車。」徐女士敘述，男子開一輛白色汽車，車內還坐著其他乘客，男子稱可以出售便宜黃金，「我一聽就知道是騙子，不會相信，陌生人大馬路上攔車說要賣黃金，怎麼可能？」徐女士當場駕車離去，不再與對方糾纏，隨後報警。

18日，她當場目擊同樣是一中東男子，試圖將假項鍊贈送給受害者，「該中東男的本意，應該是順走受害者脖子上的真項鍊」。據這起案件中的被害人陳述，嫌犯當時手中還揣著多張百元美鈔，見面後就遞了一張給他，「估計是想以此迷惑我，表示他有錢，不是騙子，讓我把錢拿著。」嫌犯逃跑後，被害人報警並將百元美鈔作為證據交給警察，這張紙幣後被證實是假幣。

此外，被害人還將嫌犯案發時贈與的假項鍊一併上交警察。徐女士說，受害者的真黃金項鍊很重，但騙子的項鍊很輕，顏色也很淺，一看就不是真品。

徐女士指出，被搶劫的華人大叔穿著樸素，外套陳舊掉色，案發這天氣溫較低，他身穿裡三層外三層，項鍊戴在最裡面，並沒有顯露在外。「警察當時分析，劫匪為何會盯上大叔，還知道他戴著貴重項鍊。」據徐女士陳述，警察認為嫌疑人應是慣犯，並懷疑被害人逛超市時就可能被對方盯上，發現脖子上戴有黃金項鍊，「不過華人大叔說，他逛超市時，沒太注意這個人有沒有跟著他。」

西柯汶那市議員吳桐淮指出，這起案件涉詐騙團夥，其成員基本上都是中東籍人士。他們以假珠寶為名接近被害人，騙不到就搶。目前警方已經掌握線索，等待抓捕收網時機。

嫌犯攔車輛意圖推銷假珠寶，並搶奪被害人身上的首飾。（徐女士提供）
嫌犯攔車輛意圖推銷假珠寶，並搶奪被害人身上的首飾。（徐女士提供）

世報陪您半世紀

華人超市 洛杉磯 詐騙

上一則

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

延伸閱讀

華人大叔超市門口遇搶 勇敢擊退劫匪

華人大叔超市門口遇搶 勇敢擊退劫匪
華人大叔超市門口被搶「超勇敢」 歹徒倉皇而逃

華人大叔超市門口被搶「超勇敢」 歹徒倉皇而逃
非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？
震盪後回歸平穩 黃金多頭不變

震盪後回歸平穩 黃金多頭不變
中國人搶買黃金 深圳水貝市場客流大增30%

中國人搶買黃金 深圳水貝市場客流大增30%
舊金山治安簡報：南市場區持刀傷人、日落區搶項鍊 尚未破案

舊金山治安簡報：南市場區持刀傷人、日落區搶項鍊 尚未破案

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27

超人氣

更多 >
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法