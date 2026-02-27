我的頻道

26歲女年收5.3萬在曼哈頓生活 坦言面臨一財務難題

還以為地震…米蘭電車撞樓2死38傷 外送員跳自行車逃命

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

編譯組/即時報導
身兼律師與三寶爸身分的華男羅巴里克（Barrick Lo，圖左一）遭遇車禍去世。（家屬授權GoFundMe募捐發起人Daniel Lam提供）
身兼律師與三寶爸身分的華男羅巴里克（Barrick Lo，圖左一）遭遇車禍去世。（家屬授權GoFundMe募捐發起人Daniel Lam提供）

加州本月初發生一起令人心碎的肇事逃逸命案，一名身兼律師與三寶爸身分的華男，在高速公路上發生輕微擦撞後，本欲下車與對方交換保險資訊，未料竟遭對方開車撞擊身亡。據當地媒體報導，案發當時其年幼女兒們就在車內，親眼目睹這場悲劇。

根據NBC與ABC電視台報導，現年48歲的律師羅巴里克（Barrick Lo）2月12日傍晚，駕車接7歲與9歲的女兒下擊劍課後，正準備與妻子及5歲小兒子會合。當他行經聖地牙哥805號公路時，與另一輛車發生輕微碰撞。

家屬友人Peggy Mok向媒體表示，當時一家人正向南行駛，一輛汽車試圖超車時撞上了羅的車。隨後雙方均將車停靠路邊，羅先生9歲女兒目睹父親下車走向對方車輛，準備交換保險資料。

Peggy Mok悲憤表示：「羅敲了對方的車窗，但對方拒絕下車，並試圖駕車離開。那輛車先是倒車，接著突然猛力向前衝撞羅，導致他的頭部重擊路緣。」

羅隨即被送往當地醫院搶救，遺憾的是，他因為傷重，2天後宣告不治。

加州公路巡警（CHP）向媒體證實，現年57歲的嫌疑人Lawrence Wynn在案發幾天後被逮捕。根據法院訴狀顯示，溫被控包括謀殺在內多項罪名，但他目前拒絕認罪。如果其罪名成立，將面臨最高25年監禁。法庭記錄並顯示，嫌犯在30年前，曾有重罪前科。

Peggy Mok對媒體強調希望能為老友討回公道。目前加州公路巡警與聖地牙哥縣檢察官辦公室暫時未回應媒體的詢問。

家屬已在GoFundMe平台發起募款（https://www.gofundme.com/f/support-for-barricks-family），以支援羅巴里克留下的妻小。頁面上將這位律師形容為「真正的朋友」。截至27日，GofundMe已籌集到超過7萬美元捐款。

發起人寫道：「羅巴里克溫柔的靈魂與善良觸動許多人，所有曾有幸與他共事的人，都會深切感受到他的缺席。」

身兼律師與三寶爸身分的華男羅巴里克（Barrick Lo，圖左一）遭遇車禍去世。圖為他與家人合影。（家屬授權GoFundMe募捐發起人Daniel Lam提供）

新AI詐騙手法激增 專盯寵物主

