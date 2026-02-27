新AI詐騙手法激增 專盯寵物主

我的頻道

洛杉磯訊
加州Animal Hospital & Dental Clinic日前發出警告，不法分子假冒獸醫診所，利用AI生成影像騙取金錢。（示意圖由Chatgpt製作）
加州Animal Hospital & Dental Clinic日前發出警告，不法分子假冒獸醫診所，利用AI生成影像騙取金錢。（示意圖由Chatgpt製作）

加州近日傳出利用人工智慧技術行騙的新型詐騙案，加州的寵物醫院Animal Hospital & Dental Clinic日前警告，不法分子假冒獸醫診所，利用AI生成影像，騙取走失寵物飼主的金錢。且類似詐騙數量很多，有非營利團體指平均每天接到20個詢問是否為詐騙的詢問。

診所表示，一男子26日致電院方，詢問他收到訊息「失蹤多時的服務犬已被送至診所治療」是否屬實。男子所養的服務犬名為Chewie，去年11月走失，家人一直未放棄尋找。近日突然接到陌生人聯繫，對方稱已找到該犬，並提供多張照片佐證。

院方助理經理Samantha Ocegueda表示，詐騙者提供的照片看似真實，內容顯示Chewie正在診所內接受醫療處置，甚至有手術後的畫面，讓人誤以為狗確實已被送到院內治療。經院方檢視後確認，這些影像極可能是利用人工智慧生成技術製作而成，並非真實拍攝。

Ocegueda指出，詐騙者隨後要求男子支付費用，聲稱須先完成線上匯款，診所才會安排將狗交還。對方提供的付款方式包括電子轉帳及購買禮品卡等形式，並催促儘快完成付款，以免影響治療與領回程序。男子對此產生懷疑，未立即匯款，而是直接撥打診所官方電話確認，才發現整起事件為詐騙。

院方表示，近來類似案件明顯增加，詐騙集團利用人工智慧製作高度擬真的圖片或訊息，鎖定曾張貼尋寵啟事或在社體公開走失資訊的飼主，藉由對方急於尋回寵物的心理施壓，誘導匯款。

Ocegueda說，診所平時與動物救援團體Animal Compassion Team保持合作關係，事發後院方也主動聯繫該團體確認情況。對方表示，近期幾乎每天都會接到類似通報，平均一天約有20通電話詢問是否遭遇詐騙，顯示此類案件正在各地擴散。

診所強調，院方在任何情況下，都不會要求民眾透過禮品卡、電匯，或到Walmart、CVS、Walgreens等商店購買禮品卡付款；凡是接到類似要求，幾乎可以確定是詐騙。

院方也提醒，若接獲任何關於走失寵物的通知，務必自行查詢診所官網公布的聯絡電話，再直接致電確認，不要依照對方提供的電話或連結操作，以免落入圈套。

隨著人工智慧技術日益普及，相關詐騙手法也愈發逼真，獸醫診所呼籲飼主保持冷靜、多方查證，切勿因急於尋回寵物而輕信陌生訊息，以免造成金錢損失。

詐騙集團 寵物 人工智慧

