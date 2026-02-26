獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

去年2月4日，中國籍留學生莊孟寒（Menghan Zhuang）被發現在其租住的公寓被人殺害。（本報資料照╱讀者提供）

2025年2月4日，中國籍留學生莊孟寒（Menghan Zhuang）被發現在其租住的公寓被人殺害。警方數日後逮捕22歲亞裔 嫌犯特里（Jack Minh Terry），他被控謀殺罪。近日，本案進入初步聽審會（preliminary hearing），檢方須向法官證明，已掌握足夠證據，可將本案推進到審理階段。而隨著檢方邀請三位關鍵證人作證並列出多項證據，莊孟寒被謀害細節也浮出水面。

房東發現 莊孟寒死於流水浴缸

根據本報從洛杉磯 高等法院取得的資料，檢方其中一位證人，是莊孟寒的室友及房東M先生（為保護隱私化名）。莊孟寒被發現死亡的前一晚，即去年2月3日約11時30分，M先生正在客廳的沙發上看電視，他看到莊孟寒帶著被告特里進入她的臥室。第二天凌晨約2時30分，M先生起來上廁所時，聽到莊的臥室有嬉笑聊天聲音。

M先生第二天照常出門上班。中午當他與同事一起去吃飯時，連接手機的監視器軟體提示，監測到家門口有活動。當他查看影響時，發現一男子從莊孟寒的二層臥室窗戶跳出；該男子先是扔下兩個包，再自己跳下，回望窗戶和門，接著走出監控視野。

M先生當下沒有起疑心，他發信息給莊孟寒：「你可以邀請別人來過夜，這跟你自己的房子一樣，你付房租。但我不想你嚇到鄰居。」然而他的手機顯示，這條信息一直未被讀取。

當天下午約6時40分，M先生下班回家。他第一眼注意到，那個窗戶仍是大開，並且原本的一層紗窗不見了。他走進屋內，試圖從打開的窗戶向臥室張望，這時，他似乎聽到了風扇的聲音。M先生知道莊孟寒有一個風扇，他給莊孟寒打電話，未接通且直接轉入語音信箱。M先生試圖打開莊孟寒的臥室門，但上了鎖。M先生拿了一隻勺子，轉開了房門鎖，走了進去。

M先生起初沒有在臥室看到莊孟寒，他說，房間沒有亮燈，感覺臥室的一切都很整潔。這時他意識到，之前聽到的聲音並非來自電風扇，而是水流。他順著走廊往浴室方向走，他先是快速朝步入式衣櫃看了一眼，確保沒有人，之後他朝浴室走去，看見洗手池的水管沒有關，浴室的門半掩，裡面有亮光，他推開門，眼前的一幕讓他發出驚呼聲。

透著浴缸的毛玻璃門，他看見莊孟寒的一條腿和黑色的被子。M先生立刻撥打911報警。當時不僅水池的水是開著的，浴缸上方的淋浴噴頭也開著水。

死於鈍器傷 現場留有血跡

檢方的證人、女警探弗達克斯（Tera Frudakis）在庭上講述更詳細的莊孟寒被發現時的場景。莊孟寒朝向左側躺在浴缸中，頭部低垂。上半身蓋著一條黑色毯子，半遮蔽頭部。她身上還蓋著一件棉夾克衫。腳部有一個枕頭，有其他物品圍繞在她身邊。所有物品都被浸濕。手腕上纏繞一條充電線。

在被害人的身子下面，有部分破碎的檯燈。該警探說，檯燈的下半部分是陶瓷製成，非常堅硬。根據莊孟寒的驗屍報告，她的前額有多處鈍器傷，頸部有刺傷，後頸以及肩膀、腿部有傷口。報告顯示，被害者體內沒有發現酒精或藥物。結論為鈍器傷致死，判定為被謀殺。此外，死者身體上多處發現被告特里的DNA 。在案發浴室牆上、門把手以及臥室均發現血跡，被證實是或混有被告的DNA。

探員關鍵證據：社交帳號、被害人財物

警探弗達克斯講述了對莊孟寒社交帳號的調查過程。她說，莊孟寒與特里2025年1月13日通過Hinge（約會APP）相識，後來互加Instagram聊天。案發前一天即2月3日，兩人通過Instagram溝通相見地點。莊孟寒將地址發給特里。特里開一輛紅色Toyota Corolla轎車從學校接到莊孟寒，之後兩人驅車來到莊的住處。

警方後來對特里的這輛紅色轎車進行搜查，發現關鍵證據。警探在其車內發現一個綠色JanSport品牌背包以及一個裝有相機的黑色相機包。此外還發現一個灰色錢包，屬於莊孟寒，裡面有她的身分證等個人物品。警探還發現一個手機，屬於被告。一個印有花的手機殼，屬於莊孟寒。作證警探弗達克斯表示，屬於被害人的物品，均獲得莊孟寒的家人證實。

警方在搜查特里臥室過程中，發現了一件V領黑色開衫以及一條黑色褲子，與其在被害人住所監控中所著的衣服相似。

此外，特里在2月16日被捕後，警探發現他左手手指之間的連接處有傷痕，已經處於癒合階段。經過調查，特里與好友P女士發過的信息中，曾提到這個傷口。對話中，P女士發信息：「兄弟，天哪，她怎麼回事？」特里說：「我能說什麼呢？我吸引到了最好的女人。」

前女友舉報 嫌犯終落網

同一天的庭審中，特里的前女友C女士出庭作證。她與被告曾有一年半至兩年的情侶關係。兩人在2024年分手。

2025年2月案發後，C女士母親發信息給她，那是一張由洛杉磯縣警局發出的通緝令。母親半開玩笑說，「這難道看著不像他嗎？」C女士一看通緝令上的照片，立刻認出特里，並撥打通緝令上的警方電話。

C女士在庭上作證，她與特里相識於河濱加大（UCR），兩人的關係並不愉快。她說，「我很害怕，害怕特里會傷害我。」她說，兩人在發生性關係過程中，特里有時粗暴，不顧及她的感受，事後還會得意的笑。C女士表示，特里經常在性關係發生時掐她的脖子，在日常親密時也會掐她脖子。