我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購華納

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日

【爾灣訊】
爾灣高檔社區Altair、靠近Cartwheel與 Iluna的一處房產內，被發現「可以物質」。（谷歌地圖截圖）
爾灣高檔社區Altair、靠近Cartwheel與 Iluna的一處房產內，被發現「可以物質」。（谷歌地圖截圖）

南加華人聚居的爾灣市，其高檔鐵門社區Altair一棟住宅25日晚發現「可疑」物質。FBI、地方警局及防護小組（Hazmat）動用大量人力進行調查，預計將持續數天。

根據KTLA5電視台報導，在發現可疑物質後，多方調查機構將這處爾灣住宅包圍。這起調查始於2月23日，一名房東向警方報案，稱其位於爾灣封閉式社區Altair、靠近Cartwheel與 Iluna的房產出現「可疑情況」。

FBI與橙縣消防局隨即前往該處展開調查。在為期數日的調查過程中，可見身穿防護裝備的探員進入住宅，並搬出不明物品。

包括住在對街的Ahmed Bajwa在內的鄰居表示，執法者突然大舉進入社區，他感到十分震驚。「我們家的車道被封住了，」他接受KTLA電視台采訪時表示，「外面停著FBI的車輛，情況突然急劇升級。唯一沒有改變的，是他們什麼都不向我們透露。」

儘管調查細節有限，爾灣警方僅證實，在該住宅內發現的物質需要進一步調查，因此案件已交由FBI接手。

目前尚不清楚探員正在調查的具體物品或材料為何。

Bajwa與鄰居們仍有許多疑問。他表示，住在該屋的居民看起來並不可疑。「住在那裡的只是一個家庭，」他說。「那不是那種會經常有人進出的房子，也沒有任何跡象讓人覺得會需要這種規模的執法行動。」

當局未對該區發布撤離命令，25日晚執法人員仍留在現場。

儘管官員表示，目前該房屋對社區沒有已知威脅，但鄰居們坦言仍感到緊張。在缺乏明確資訊情況下，他們覺得自己被蒙在鼓裡。

「即使他們告知是安全的，但當居民看到全副武裝的人員走進房子，真的很難讓人感到安心，」Bajwa說。

根據電視台直升機拍攝的畫面，部分執法者穿著防化服進入屋內調查。橙縣紀事報則報導，FBI調查的是一個家庭實驗室，其中發現可疑的化學物質，但不清楚具體是什麼。

爾灣警方表示，調查26日繼續進行，部分居民據稱被告知，執法人員可能會在該社區駐留至28日。

值得注意的是，據KSNV電視台的報導，FBI 2月初在拉斯維加斯突襲一個藏在民宅租屋的非法實驗室，更早前在加州里德利市（Reedley）也查獲另一間同類非法實驗室。這兩間實驗室均與中國公民朱嘉北（音譯，Jia Bei Zhu）有關。不過尚未有證實爾灣的突襲行動與這兩起有關。

世報陪您半世紀

爾灣 FBI 橙縣

上一則

銀行ATM機突然大量吐鈔 無需銀行卡、帳戶或銀行授權

下一則

行天下旅遊開幕 用最好季節看世界

延伸閱讀

銀行ATM機突然大量吐鈔 無需銀行卡、賬戶或銀行授權

銀行ATM機突然大量吐鈔 無需銀行卡、賬戶或銀行授權
柯林頓夫婦 26、27日作證艾普斯坦案 再度面對難堪局面

柯林頓夫婦 26、27日作證艾普斯坦案 再度面對難堪局面
港超級豪宅加印花稅升至6.5% 庫房年收增1200萬美元 業界回應了

港超級豪宅加印花稅升至6.5% 庫房年收增1200萬美元 業界回應了
涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲

涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲
爾灣松柏會午餐會 逾200人歡慶農曆年

爾灣松柏會午餐會 逾200人歡慶農曆年
涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲

涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼