南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日

爾灣高檔社區Altair、靠近Cartwheel與 Iluna的一處房產內，被發現「可以物質」。（谷歌地圖截圖）

南加華人聚居的爾灣 市，其高檔鐵門社區Altair一棟住宅25日晚發現「可疑」物質。FBI 、地方警局及防護小組（Hazmat）動用大量人力進行調查，預計將持續數天。

根據KTLA5電視台報導，在發現可疑物質後，多方調查機構將這處爾灣住宅包圍。這起調查始於2月23日，一名房東向警方報案，稱其位於爾灣封閉式社區Altair、靠近Cartwheel與 Iluna的房產出現「可疑情況」。

FBI與橙縣 消防局隨即前往該處展開調查。在為期數日的調查過程中，可見身穿防護裝備的探員進入住宅，並搬出不明物品。

包括住在對街的Ahmed Bajwa在內的鄰居表示，執法者突然大舉進入社區，他感到十分震驚。「我們家的車道被封住了，」他接受KTLA電視台采訪時表示，「外面停著FBI的車輛，情況突然急劇升級。唯一沒有改變的，是他們什麼都不向我們透露。」

儘管調查細節有限，爾灣警方僅證實，在該住宅內發現的物質需要進一步調查，因此案件已交由FBI接手。

目前尚不清楚探員正在調查的具體物品或材料為何。

Bajwa與鄰居們仍有許多疑問。他表示，住在該屋的居民看起來並不可疑。「住在那裡的只是一個家庭，」他說。「那不是那種會經常有人進出的房子，也沒有任何跡象讓人覺得會需要這種規模的執法行動。」

當局未對該區發布撤離命令，25日晚執法人員仍留在現場。

儘管官員表示，目前該房屋對社區沒有已知威脅，但鄰居們坦言仍感到緊張。在缺乏明確資訊情況下，他們覺得自己被蒙在鼓裡。

「即使他們告知是安全的，但當居民看到全副武裝的人員走進房子，真的很難讓人感到安心，」Bajwa說。

根據電視台直升機拍攝的畫面，部分執法者穿著防化服進入屋內調查。橙縣紀事報則報導，FBI調查的是一個家庭實驗室，其中發現可疑的化學物質，但不清楚具體是什麼。

爾灣警方表示，調查26日繼續進行，部分居民據稱被告知，執法人員可能會在該社區駐留至28日。

值得注意的是，據KSNV電視台的報導，FBI 2月初在拉斯維加斯突襲一個藏在民宅租屋的非法實驗室，更早前在加州里德利市（Reedley）也查獲另一間同類非法實驗室。這兩間實驗室均與中國公民朱嘉北（音譯，Jia Bei Zhu）有關。不過尚未有證實爾灣的突襲行動與這兩起有關。